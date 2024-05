Ischia, Enzo “arricchisce” l’Auditorium del Poli. Approvata l’installazione di ulteriori pannelli fonoassorbenti

L’Amministrazione comunale di Ischia ha deciso di “arricchire” il progetto di riqualificazione dell’Auditorium Poli all’interno del Centro Polifunzionale in via delle Ginestre, in relazione allo stralcio funzionale che interessa la sala. Un progetto avviato anni fa e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli per 500.000 euro, mentre per i restanti 126.893 è stato contratto un mutuo di 100.000 euro con la Cassa Depositi e Prestiti, coprendo la restante parte con fondi di bilancio. I lavori sono stati appaltati all’impresa “SCG Impianti & Costruzioni” di Acerra per l’importo contrattuale di 472. 329, 06 euro oltre Iva. Adesso, come riportato nella delibera di Giunta, Enzo Ferrandino ha deciso di spendere una ulteriore somma per migliorare la funzionalità dell’auditorium, installando ulteriori pannelli fonoassorbenti.

Si evidenzia infatti che «il progetto esecutivo in oggetto sottende una serie di interventi di demolizioni e rimozioni, insieme a tutte quelle di ripristino e nuova esecuzione per la realizzazione del nuovo Auditorium; che nel progetto è previsto un controsoffitto architettonico dalle qualità estetiche e funzionali molto avanzate, in quanto capace di assorbire onde e divenire parzialmente fonoassorbente evitando il fastidioso riverbero; infatti, la modularità dei pannelli listellati in legno che combacia con quelli orizzontali del controsoffitto lascerà una connotazione effetto scatola per la quale lo spettatore potrà sentirsi immerso in uno spazio uniforme dai toni caldi, che influenzeranno energeticamente la visione o l’ascolto dello spettatore; che la scelta del tipo di rivestimento dei controsoffitti ha influito positivamente sui giudizi dell’Amministrazione, la quale ha deciso, con proprie risorse, di arricchire la sala con ulteriori pannelli decorativi e fonoassorbenti alle pareti così da migliorare ulteriormente le prestazioni acustiche ed estetiche dell’auditorium». Su input dell’Amministrazione, l’Ufficio tecnico ha elaborato il progetto denominato “Auditorium Poli installazione pannelli fonoassorbenti”, dell’importo complessivo di 51.685,76 euro. Rup è stato confermato l’ing. Luigi de Angelis.