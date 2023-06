Ischia e Procida, motovedetta dei Carabinieri in azione

Sulle Isole di Ischia e Procida i Carabinieri della Motovedetta della locale Compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio volto a monitorare i flussi turistici e finalizzato alla tutela dell’ambiente.

Questo è stato l’ultimo servizio per l’imbarcazione classe 708, a breve i militari avranno in dotazione la più performante classe 806 pronta per vivere l’inizio della nuova stagione balneare.

Durante le operazioni sono state contestate 17 sanzioni per un totale di 6mila euro.

I militari hanno constatato violazioni cole la mancata licenza per l’installazione di apparati radioelettrici a bordo, l’omesso utilizzo di segnale diurno di fondo per unità a diporto e soprattutto la mancanza di documenti obbligatori a bordo.

Inoltre, i controlli sono stati estesi anche ad uno stabilimento balneare di Ischia, ove all’esito dell’attività ispettiva è stata elevata la sanzione di 1032 euro in quanto l’assistente bagnante addetto al salvataggio risultava sprovvisto delle necessarie dotazioni di sicurezza.

Nel complesso, sono state sottoposte a controllo 53 unità navali, di cui 51 da diporto e 2 da pesca professionale, nonché identificate 106 persone.

I controlli continueranno per tutta l’estate.