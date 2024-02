Ischia Calcio, incontro programmatico per il settore giovanile

Si è svolto ieri sera a cena un incontro programmatico del Settore Giovanile con la presenza dell’Amministratore Delegato Pino Taglialatela, dei responsabili del Settore Giovanile e dei dirigenti del Real Academy. Definita la linea che si seguirà con un organigramma dirigenziale che renderà il settore autonomo a livello organizzativo, con un segretario dedicato, in modo da poter operare con la massima efficienza.

Molte le idee e le iniziative che saranno sviluppate nei prossimi mesi e che vedranno Pino Taglialatela coinvolto in prima persona.

Enrico Turcheschi, Responsabile Tecnico del Real Academy, ha notiziato la dirigenza sul lavoro svolto in questi mesi, sulle possibili scelte tecniche e sulle opportunità che sono sul tavolo per definire la struttura sportiva e agonistica per la prossima annata.

Soddisfatto Pino Taglialatela per quanto fatto fino adesso e per le prospettive concrete che renderanno finalmente l’attività giovanile dell’Ischia Calcio una realtà su cui fondare il futuro della prima squadra. “Il settore giovanile avrà una sua anima” ha sottolineato Pino Taglialatela, che è impegnato in queste settimane a rendere sempre più forte la società con l’ingresso di nuovi ed importanti soci.