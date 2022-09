Ischia alla Maratona di Londra con Francesco Fiore e Francesco Mazzella

Quella che vi raccontiamo é una bella anzi bellissima storia di amicizia e di solidarietà che parte da Ischia e arriva fino al cuore della City, di Londra.

Protagonisti sono Francesco Fiore e Francesco Mazzella che, isolanissimo, sono diventati prima colleghi e poi amici a Leeds condividendo tantissime esperienze lavorative e di vita.

Seppur non lavorando più insieme, il rapporto di amicizia tra i due Francesco é sempre rimasto saldo e forte negli anni, nel segno (soprattutto) dell’isolanità ischitana doc.

Una amicizia vera e profonda che li ha portati ad allenarsi duramente sia in Inghilterra che ad Ischia per potersi misurare nella particolarissima Maratona di Londra che avrà luogo domenica 2 ottobre rendendo unica questa 42ma edizione.

Ma c’è di più: i nostri due Francesco correranno per supportare la fondazione “Children with cancer UK”, una splendida realtà sociale che aiuta i bambini affetti da cancro. Una bella iniziativa che parte dalla volontà di ricordare la piccola figlia di Francesco Mazzella, strappata alla vita proprio da un brutto male alcuni anni fa.

Correre per beneficenza, per aiutare il prossimo raccogliendo fondo da destinare alla ricerca e al supporto di famiglie e pazienti é alla base dell’intera manifestazione internazionale che accende una luce più che grande su questi aspetti non solo durante la Maratona, ma anche tutto l’anno.

Noi seguiremo i nostri due amici nella loro sfida dal grande cuore, raccontandovi le loro emozioni in questa lunga maratona di Londra targata 2022.

Forza Francesco e Francesco, Ischia é con voi!!!