Andar per Cantine: l’appuntamento che celebra storia, cultura ed enogastronomia

L’ attesa e’ finita: al via l’attesissima edizione di Andar per cantine, la manifestazione ideata ed organizzata dalla Pro Loco Panza d’Ischia che punta alla riscoperta delle origini contadine e alla valorizzazione dell’enogastronomia giunta quest’anno alla quindicesima edizione.

Appuntamento da domani 20 settembre sino al 1 ottobre con tour e visite guidate in oltre 25 cantine ed aziende agricole che come scrigni apriranno i loro battenti al pubblico. La grande novità di quest’anno è rappresentata dal percorso aragonese che prevede la visita esclusiva alla storica vigna privata del Castello Aragonese che ritrova le sue origini sin dal Medioevo, riattivato grazie alla volontà di Gabriele Mattera e sua moglie Karin con i figli Nicola e Anna Cristina e alla visita alla prima distilleria dell’isola, Le Distillerie Aragonesi nel cuore dell’antico borgo di Ischia Ponte.

Attesi gli eventi di gusto ideati per la manifestazione: in programma “Stelle in Cantina”alla tenuta Calitto il 26 settembre con il guest chef Pasquale Palamaro stella Michelin del ristorante Indaco; la Cena della Vendemmia, che rinnova l’antico rito della cena della vendemmia tra i filari della Tenuta Villa Spadara domenica 1 ottobre; l’Aperitivo alle Grotte di Perrazzosulla riva destra del porto d’Ischia tutti i pomeriggi; l’appuntamento con i Premiati vini delle Cantine di Antonio Mazzella, ideato esclusivamente per l’evento che prevede nei giorni 22 e 30 settembre degustazione di piatti tipici ischitani in abbinamento ai pluripremiati vini delle Cantine Mazzella distinte per la viticoltura eroica a Campagnano; l’appuntamento alla Grotta del vino, all’interno dei giardini Poseidon a Forio; La Notte della Vendemmia che trasformerà, il 24 settembre dalle ore 19, il centro storico di Panza in una cantina a cielo aperto dove si potranno rivivere le tradizioni del rito millenario della vendemmia.

Il consolidato appuntamento con le Vigne del Mare, che prevede domenica 1 ottobre il periplo dell’isola alla scoperta degli antichi vitigni a picco sul mare a bordo dello storico veliero La Rondine con partenza da molo di Forio. Non mancherà il CANTINANDO sotto le stelle e la possibilità di vendemmiare alle Cantine Tommasone.

In programma il 29 settembre la terza edizione del Coniglio Day, una giornata interamente dedicata al piatto tipico per antonomasia della vendemmia ischitana proposto da tutte le cantine inserite nei percorsi della giornata.

Ampio spazio anche alla sentieristica con sei percorsi trekking con guide Aigae specializzate che accompagneranno gli avventori tra i sentieri più suggestivi dell’isola d’Ischia che culmineranno con degustazioni in cantina.

Tutte le info dettagliate del programma sul sito www.prolocopanzaischia.it

foto Orlando Faiola