Investe a Forio un agente di Polizia e scappa. Deferito in stato di libertà di D.B. classe 75, cittadino rumeno

Nel pomeriggio del 07.06.2023, alle ore 16:50 circa, personale dipendente del Commissariato di Polizia di Ischia, coordinato dal Vice Questore Ciro Re, durante l’espletamento di posto di controllo a Forio, in p.zza San Leonardo, veniva investito da un centauro che, non fermandosi all’alt si dava poi alla fuga. Nella circostanza, dopo un breve inseguimento, si perdevano le tracce del soggetto.

Mentre venivano somministrate le cure del caso all’operatore investito, cui veniva diagnosticata distorsione/distrazione polso destro guaribile in 7 gg, presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dalle notizie acquisite nell’immediatezza si avviava attività info investigativa volta alla identificazione del soggetto.

Grazie all’acquisizione dei filmati di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona si ricostruiva la dinamica dei fatti e si estrapolava la targa del motociclo che corrispondeva a quella annotata nelle fasi dell’inseguimento. Dopo aver effettuato le verifiche presso la banca dati MCTC si procedeva a rintracciare il proprietario di detta targa che riferiva di non essere più in possesso del veicolo associato alla medesima e che quest’ultimo non corrispondeva al modello autore dei fatti in quanto veicolo con cambio meccanico e non automatico

Tale discrasia rendeva necessari ulteriori accertamenti per cui, sempre consultando la banca dati MCTC, si attenzionavano cinque motocicli con l’ultima cifra della targa diversa da quella originariamente individuata, tutti appartenenti a persone residenti sul territorio isolano.

Questa mattina, durante l’ultima verifica a carico dell’intestataria di una delle targhe attenzionate, si rintracciava proprio il veicolo ricercato sul quale era stata apposta la targa immortalata dalle telecamere. Nell’occorso si riusciva ad identificare il centauro investitore, D.B., cittadino rumeno classe 75, residente a Forio, che veniva condotto presso gli ufficio del Commissariato e qui deferito in stato di libertà per i reati ex artt. 337, 582, 593, 648 Codice Penale nonché verbalizzato per le infrazioni ex artt. 80,100, 116, 193 CDS per guida senza patente, applicazione di targa a veicolo diverso, mancanza copertura RCA e revisione periodica.