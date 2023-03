Il Sony World Photography Awards 2023 parla “lacchese”!

Sony World Photography Awards 2023 è uno dei concorsi fotografici più noti al mondo e tra le migliori 12 fotografie al mondo, c’è anche quella di Raffaella De Luise, fotografa ischitana, che partecipa nella categoria Lifestyle – 2023 Open Competition.

La grande mostra, che si terrà alla Somerset House di Londra dal 14 aprile al 1° maggio presenterà il meglio della fotografia contemporanea di tutto il mondo e, tra il meglio, ci sarà anche la foto della “nostra” Raffaella che ha commentato così, come in un sogno: “Non mi svegliate!”

La categoria “Lifestyle” è stata vinta da Azim Khan Ronnie (Bangladesh) per Childhood; l’immagine coglie alcuni bambini che si destreggiano tra decine di coni giganti (topas) in una piantagione di riso del Bangladesh, mentre giocano con un carrello usato dai lavoratori per trasportare ed essiccare il riso.

Sono state oltre 415.000 le immagini pervenute e sottoposte al giudizio della giuria, provenienti da oltre 200 paesi e aree geografiche; di queste, oltre 200.000 sono state ammesse al concorso Open. L’annuncio del vincitore assoluto del concorso Open avrà luogo il 13 aprile a Londra, nel corso della cerimonia di premiazione. Le immagini vincitrici e finaliste saranno esposte nell’ambito dei Sony World Photography Awards presso la Somerset House dal 14 aprile al 1 maggio 2023.