Il Real Forio presenta la terza divisa

Un viaggio ha sempre un punto di partenza e uno di arrivo, ma sono le storie a definirne il percorso. Le storie che si intrecciano nella divisa Third del Real Forio 2014 coniugano alla perfezione innovazione e legame con il territorio.

Per la prima volta nella storia del Real Forio 2014, infatti, i colori nero ed azzurro fanno il loro debutto su una divisa da gioco. Il legame con il territorio è garantito dalla presenza dei simboli distintivi “Sang’ e Turc” che, da oltre un anno, accompagnano la squadra biancoverde e che sono entrati nei cuori dei sostenitori del Real Forio 2014. Il design accattivante, prodotto dalla Zeus, prevede, inoltre, lo stemma del Real Forio 2014 all’altezza del petto. Il pantaloncino è di colore nero con calzettoni blu.

Con la divisa Third si celebra anche la felice unione tra il Real Forio 2014 e la Olimontel. Società nata nel 1999 operante nel mercato della telefonia e delle connessioni internet e specializzata nei servizi di centralini virtuali. Sebbene la sede legale sia a Milano, in realtà la OlimonTel ha un cuore foriano: i due amministratori della predetta società sono Luigi Di Maio, foriano doc, e Francesco Marchetti, ischitano che da tempo vive a Forio. La sede operativa è a Forio, alla Via Costa. OlimonTel Italia, grazie ai propri software ed alle tecnologie sviluppate in-house, è in grado di soddisfare ogni esigenza con qualità ed garantendo affidabilità.

Un forte segnale di stile, ma con un legame profondissimo con Forio. Divisa Third, obiettivo raggiunto.