Giustizia Benevento e Asd Casamicciola in campo per la solidarietà

Un momento che rappresenterà un ideale connubio tra sport e solidarietà, nel ricordo della vittime della drammatica frana del 26 novembre 2022 che ha ferito a morte Casamicciola. Sabato mattina si svolgerà una partita a scopo benefico (l’incasso sarà interamente devoluto alle famiglie che hanno perso i loro cari in questa immane tragedia) che vedrà in campo le compagine della Giustizia Benevento e l’ASD Casamicciola, che milita nel campionato di Seconda Categoria. L’appuntamento è presso il campo sportivo Mellusi del capoluogo sannita ed è stato fortemente voluto da Giustizia Benevento, dalla Pro Loco di Roccabascerana ed ha ricevuto sostegno incondizionato da parte del presidente del sodalizio isolano, Mario Lettieri, e della dirigenza tutta.

Il programma della mattinata prevede il saluto delle autorità alle ore 10.00 (il Comune di Casamicciola sarà rappresentato dal commissario straordinario dott.ssa Simonetta Calcaterra e dal sub commissario dott. Beniamino Cacciapuoti) prima del calcio d’inizio (ore 11) affidato al sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Annunciate anche le presenze del procuratore Aldo Policastro, del procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò, dei presidenti del Tribunale e dell’Ordine degli avvocati, Marilisa Rinaldi e Stefania Pavone. Ci sarà spazio anche per la premiazione dei giudici Sergio Pezza, Flavio Cusani e Andrea Loffredo che si sono sempre distinti per il loro sostegno e contributo negli eventi sportivi con finalità sociali e filantropiche. Poi, naturalmente, il minuto di silenzio prima che il pallone inizi a rotolare sul rettangolo di gioco.