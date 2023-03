Gianfranco Mattera: “GiBì Castagna mi ha umiliato”

Gianfranco Mattera, ex consigliere comunale e potenziale candidato con Giosi Ferrandino ha scoperto i social e, con una comunicazione un po’ distante dallo stile che tutto gli riconosciamo, sta mettendo i puntini sulle “i”.

Pochi giorni fa aveva scritto: “È davvero avvilente ascoltare le storie dei nostri concittadini che dalla sera alla mattina si sono ritrovati senza un tetto. Proprio stamattina ho parlato a lungo con un casamicciolese che ha perso la propria abitazione e che sta soggiornando nell’hotel in cui lavoro. Ascoltare le vicende di questo padre di famiglia, la cui abitazione è ormai inagibile, mi ha reso molto triste: poteva capitare a me, come a voi! Casamicciola Terme ha bisogno di una classe politica seria, capace di ascoltare il proprio popolo e di dare risposte concrete in tempi rapidissimi. Non c’è un secondo da perdere. Che ne pensate?”

Un post che ha scatenato la bagarre sugli sfollati dei giorni scorsi. Ieri, con un po’ di unitile vittimismo non le ha mandate a dire: “Sono stato umiliato pubblicamente dall’ex primo cittadino del mio comune e questo mi ha creato molto malessere. Dice che io sfrutto gli sfollati ed è una bugia colossale. Semplicemente scrissi un post in cui mi dicevo dispiaciuto per le condizioni in cui vivevano, senza più un tetto. Questo è sfruttamento? Non penso proprio. Sono molto amareggiato: non merito questo trattamento dal momento che mi sono sempre fatto in quattro per tutti e penso che molti di voi lo possono dimostrare”.

La campagna elettorale è iniziata. Mancano due mesi…