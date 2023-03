forioalvoto Davide Castagliuolo lascia: “L’unità del gruppo è venuta meno”. Pasquale Capuano presenta la candidatura

Ore complesse a Forio. Domani, lunedì, Pasquale Capuano dovrebbe ufficializzare la sua candidatura. L’appuntamento, ancora non confermato, è nel pomeriggio al Lucignolo di Forio. E così, mentre Pasquale organizza, Davide Castagliuolo tira i remi in barca e ufficializza la sua ritirata.

Davide lo aveva fatto nei giorni scorsi ai familiari più stretti. Ora la fa ufficialmente: ” Amici di Forio, Scrivo queste poche righe – Castagliuolo annuncia – per comunicarvi che ho deciso di non accettare più la candidatura a Sindaco propostami dall’attuale amministrazione. Con profonda amarezza mi sono reso conto che l’unità del gruppo che ha appoggiato questa coalizione per 10 anni e che ci ha permesso di lavorare serenamente per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, è venuta meno proprio nel momento in cui era indispensabile la massima coesione del gruppo.

Evidentemente i tempi sono maturi per fare le mie serene considerazioni . Dopo 7 mandati di Consigliere comunale devo ammettere che non mi ci ritrovo in questo tipo di politica. Sono stato SEMPRE convinto che nei momenti difficili, bisogna fare gruppo e lottare per vincere. Io ho cercato di spronare TUTTI ad andare avanti con orgoglio e determinazione ma è stato inutile . Ritengo, allo stato dei fatti, che sia arrivato il momento di farmi da parte.

La mia passione per la politica e per il mio paese è sempre molto forte ma non ho più la voglia di combattere se vengono meno i principi di lealtà e correttezza sui quali ho sempre fondato le mie scelte personali e politiche.

Ho già comunicato la mia decisione alla mia maggioranza consiliare; l’unico rammarico è di non poter combattere insieme a coloro che hanno SEMPRE lavorato al mio fianco con lealtà e vero spirito di amicizia.

Alla mia GRANDE FAMIGLIA e a VOI che per tantissimo tempo mi avete onorato della vostra preferenza e fiducia, voglio dire che ho sempre cercato di lavorare onestamente nell’interesse della mia comunità, convinto che il compito di un buon amministratore è di rappresentare gli interesse di TUTTI, al di là del colore politico e delle convinzioni personali.

GRAZIE AI MIEI SOSTENITORI DI SEMPRE ……Auguro buon lavoro a TUTTI e una serena campagna elettorale nel bene supremo della nostra Forio.