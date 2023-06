Felice Meo porta Ischia a Marino con “I volti dell’Africa”

Felice Meo, il nostro scultore dalla grande sensibilità e creatività, che ricava sinuose opere d’arte da materiali ferrosi riciclati sarà il protagonista di uno splendido momento d’arte che vede uniti il Comune di Marino (che ospita l’evento) e il Comune di Ischia (che lo patrocinio).

Un ideale ponte che unisce le due comunità e che si rinsalda con il chiaro messaggio che “I volti dell’Africa” di Felice Meo portano con sé, un messaggio di inclusione, amore e accoglienza.

“Ringrazio l’Amministrazione del Comune di Marino, per l’invito ricevuto ad esporre “I VOLTI DELL’ AFRICA”, presso il Museo Civico “UMBERTO MASTROIANNI” – scrive Meo – In particolar modo l’ass.re turismo e spettacolo Roberta Covizzi.

Vi aspetto al vernissage sabato 10 giugno alle ore 18:30 per scoprire le mie opere e conoscere la storia a loro legata.”