Erasmus, offerta formativa di qualità tra Istituto Mennella e Dipartimento di Salute Mentale

Interessante mattinata per un gruppo di studenti tedeschi in mobilità Erasmus Plus appartenenti alla scuola delle Professioni Sanitarie “Burgstrasse” di Amburgo. Venti allievi, accompagnati da due docenti e dalla Dirigente dell’IIS Cristofaro Mennella, scuola partner ufficiale per il Progetto Erasmus, hanno avuto modo di visitare la Casa del Sole, struttura residenziale psichiatrica del Dipartimento di Salute Mentale di Ischia, diretto dal Primario dott. Pasquale Arcamone.

Gli allievi tedeschi hanno appreso i compiti del Dipartimento in merito alle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo dei pazienti con disagio e malattia psichica oltre a quelle di sostegno alle loro famiglie. Tanto il coinvolgimento degli allievi, dimostrato con le numerose domande fatte agli operatori della struttura attraverso la docente di tedesco del Mennella, Genni Castaldi, in veste di interprete. Con la collaborazione della terza A dell’Indirizzo di studi servizi per la sanità e assistenza sociale, gli ospiti hanno avuto modo anche di partecipare ai laboratori creativi terapeutici con i pazienti. Apprendimento e integrazione sono state le finalità di questa magnifica esperienza.

Gli allievi della “Burgstrasse” sono arrivati sull’isola il 20 marzo e raggiungeranno Amburgo il 31 marzo. La loro esperienza didattica è interamente organizzata dall’IIS Cristofaro Mennella in particolare dall’indirizzo servizi per la sanità e assistenza sociale. Sono state proposte attività quali masterclass, lezioni, uscite e attività di conoscenza del patrimonio culturale italiano e nello specifico dell’isola d’Ischia.

Erasmus Plus è il Programma dell’Unione Europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027. Il Programma Erasmus è gestito dalla Commissione europea, DG Istruzione e Cultura, in cooperazione con gli Stati Membri, con l’assistenza dell’EACEA, Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e delle Agenzie nazionali dei diversi Paesi partecipanti.

L’obiettivo dell’Erasmus plus è fornire esperienze di istruzione e la formazione inclusive di alta qualità. In quest’ottica i giovani allievi tedeschi hanno potuto conoscere il sistema sanitario italiano in materia di psichiatria e toccare con mano la qualità dell’offerta sanitaria del Dipartimento di Salute Mentale di Ischia e l’eccellenza della struttura “Casa del Sole”, nata per completare l’offerta assistenziale psichiatrica per la popolazione di Ischia e Procida.