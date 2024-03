Emozionante partecipazione alla Gran Fondo di Fara in Sabina. Ancora risultati lusinghieri per il Team Cicliscotto Ischia

Ancora successi per il Team Cicliscotto Ischia. Domenica 24 marzo, infatti, la squadra isolana ha partecipato alla Gran Fondo di Fara in Sabina. Tante le emozioni, come anche i risultati positivi raggiunti da tutti i componenti del team.

La gara si è presentata subito impervia, a causa delle temperature rigide, del manto stradale sconnesso e del percorso con dislivelli importanti che hanno portato gli atleti per le strade Retine, sulla distanza degli 83 km della Medio Fondo e di 123 km per coloro che hanno percorso la Gran Fondo.

Ma sono stante anche molte le soddisfazioni, una su tutte il terzo posto di categoria della bravissima triathleta Claudia Iannotta nella sua prima gara di solo ciclismo, che ha conquistato il podio di categoria concludendo la Medio Fondo 17ma assoluta. Un risultato che merita un plauso per la sua determinazione.

Altro importante piazzamento è quello di Michele Scotto d’Abusco, il quale ha concluso la Gran Fondo 15mo assoluto e 2do di categoria. Un riconoscimento per un appassionato che, nonostante i tanti impegni, con motivazione e perseveranza mantiene un ottimo livello di forma.

Aldo Liguori ha terminato la Medio Fondo primo degli isolani con un ottimo 7mo posto di categoria e 71mo assoluto e merita i complimenti per la sua costanza. Bravo anche Alfredo Del Neso rallentato da problemi fisici dovuti ad un’influenza stagionale, ma che ha interpretato al meglio la sua prestazione terminando la MF a pochi minuti dal compagno Aldo.

Un plauso a Massimo Chiocca, sempre costante nelle sue prestazioni. Bravo Antonio Punzo, che si è difeso in modo egregio nonostante il percorso non adatto alle sue caratteristiche fisiche. In evidenza anche Gaetano Lauro, Bernardo De Martino e Giovanni Cristiano, che malgrado i pochi allenamenti e altrettanti chilometri hanno gestito bene la distanza e il forte gruppo che quest’anno ha partecipato a questa competizione.

Un plauso speciale va ad Umberto De Luciano, il quale a metà della prima gara della sua carriera per un guasto tecnico è stato costretto al ritiro, dovendo a malincuore rinunciare alla sua prestazione. Si rifarà nelle prossime gare in calendario…

Risultati che certamente incoraggiano il team nel proseguire l’attività in questo anno ciclistico per conseguire ulteriori successi.

La Cicliscotto a sua volta ringrazia calorosamente tutti gli sponsor, che consentono con i loro contributi di svolgere nel migliore dei modi le attività. Tutti componenti del team inviano un abbraccio caloroso al presidente Vincenzo Scotto d’Abusco, che in compagnia della moglie ha accompagnato gli atleti in questa trasferta, purtroppo costretto a restare fuori dalle gare da un infortunio procuratosi in allenamento mesi fa. La Cicliscotto si prepara già alla prossima avventura.