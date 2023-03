Eccellenza. Ischia Calcio-Napoli United: prevendita Biglietti

Ischia Calcio comunica i punti di prevendita dei biglietti – attivi da Martedì 28 Marzo – per la gara Ischia Calcio-Napoli United di Domenica 2 Aprile 2023 (ore 16:00) allo stadio “Enzo Mazzella”:

ISCHIA

• Tabaccheria Iacono – Ischia Ponte – Via Luigi Mazzella

• Edicola Fondo Bosso – Via Fondo Bosso, 2

BARANO D’ISCHIA

• La Dea Bendata Bar Tabacchi – Piedimonte – Via Luigi Scotti, 33

CASAMICCIOLA TERME

• Unico Cafè – Piazza Marina – Corso Luigi Manzi, 5

LACCO AMENO

• Lavanderia Anna – Via Circumvallazione, 91

FORIO

• c/o Salvatore Castiglione (WhatsApp: 3314808798)

INGRESSO EURO 5,00

Il biglietto d’ingresso è stato fissato in Euro 5,00 (anche per il settore Ospiti). Sono esentati abbonati e minorenni. Sospesi accrediti e ingressi di favore, ad eccezione dei tesserati SSD Ischia Calcio e possessori di tessere FIGC e CONI. È possibile acquistare il biglietto come consuetudine direttamente allo stadio.