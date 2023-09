Eccellenza. Il Forio a Casoria con l’incognita campo. Iervolino: “Da loro il miglior calcio”. In campo alle 11.00

Francesco Fiorillo | Da una gara complicata all’altra, il Real Forio si sposta di nuovo sulla terraferma. Qualche ora distante dall’isola per la squadra di Angelo Iervolino, attesa al San Mauro per sfidare il Casoria. Messo alle spalle il ko interno con l’Afragolese, in una partita parzialmente giudicabile dopo l’inferiorità numerica per circa ottanta minuti di gioco, i biancoverdi tornano in campo per affrontare l’ostacolo viola.

L’ultima volta nella tana degli avversari non ha sorriso, in termini puramente di risultato, al club del presidente Amato: sconfitta per 3-0, in un confronto dall’alto tasso di adrenalina. In palio c’è stata la permanenza nella categoria e, pur con un pesante passivo nel punteggio, il Forio è riuscito ad agguantare il traguardo della salvezza diretta. Nella mattinata odierna, invece, si prospetta un impegno completamente diverso. Non sul piano dell’agonismo o della difficoltà, ma di momento della stagione. Dall’ultimo turno del campionato passato alla seconda giornata dell’annata in corso: gli isolani però vanno a caccia del riscatto.“

Incontriamo un avversario ben costruito, che sta cercando di migliorare ciò che è stato fatto nel campionato dell’anno scorso. Sta provando a portare avanti un’idea – dice mister Iervolino in conferenza stampa – che è quella di continuare il lavoro con Perrella. Dal mio punto di vista, credo che il Casoria lo scorso anno sia stata la compagine ad esprimere il miglior calcio del girone, come bellezza intendo. Ha portato avanti questo discorso, l’ha implementato con tasselli importanti, giocatori che hanno fatto bene anche negli anni precedenti in piazze blasonate. Ci attende un’altra battaglia su un campo totalmente diverso dal nostro”.

Il Forio dunque arriva in trasferta con la consapevolezza di trovare davanti un gruppo tosto, bravo a sfruttare i momenti clou e con un’ottima struttura difensiva. L’estate in casa Casoria è stata rivoluzionaria: da antagonista dell’Ischia Calcio alla Rinascita attraverso una nuova società. Il filo conduttore però è l’obiettivo: il team viola punterà ancora a dire la sua in un Girone A che ha alzato nettamente l’asticella rispetto a qualche mese fa. Il presidente Ciro Cristiano, dopo aver inserito in dirigenza il direttore sportivo Dino Nardiello, ha deciso di dare continuità alla parte tecnica: Gaetano Perrella confermato in panchina e identità consolidata. Nonostante qualche illustre addio, la società ha aggiunto pedine dall’indiscusso valore tecnico alla squadra. Organico competitivo e fase di amalgama alle battute finali.

Archiviato un avvio non esaltante in Coppa Italia Dilettanti con una sconfitta sul campo del Montecalcio e con il pareggio contro l’Afragolese, il Casoria si è presentato al nuovo campionato con una netta vittoria a Bacoli sul Rione Terra. Risultato tennistico per i viola: ottimo l’impatto di Foti con il gol del momentaneo vantaggio su punizione e di Giordano protagonista del raddoppio. Nel secondo tempo si è scatenato Lepre, autore di una tripletta. In gol anche Grieco nello 0-6 del Chiovato. Riflettori dunque sul San Mauro, per i biancoverdi si tratta di un altro test significativo.

la gara: Domenica 17 Settembre 2023 – ore 11.00

Stadio Comunale San Mauro di Casoria

I CONVOCATI DEL REAL FORIO

PORTIERI: Iandoli, Musella

DIFENSORI: Aiello, Boussada, Cabrera, Iacono, Pistola, Sirabella

CENTROCAMPISTI: Arcamone, Arrulo, Cesare, Di Meglio, Filosa, Pelliccia, Sogliuzzo

ATTACCANTI: Di Costanzo, Gautieri, Musso, Peluso, Tomasin

GLI ARBITRI

Diego Coraggio,Napoli

Antonio Russo, Torre del Greco; Gaetano M. Gaeta, Nocera Infe

