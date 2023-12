Eccellenza. Giudice “magnanimo” con Forio ed Ercolanese

Francesco Fiorillo | Giornate movimentate in Eccellenza dopo gli impegni di Coppa Italia, due corazzate hanno salutato i rispettivi tecnici. La sconfitta ai rigori contro l’Acerrana è costata la panchina a Diego Maradona Jr, esonerato dal Pompei qualche ora più tardi. Il pesante tonfo a Pozzuoli ha spinto Pasquale Bovienzo e il suo staff a rassegnare le dimissioni.

L’Albanova ha preso atto della richiesta e ha deciso per il cambio di guida: scelto Savio Sarnataro, ex Portici e Palmese. Intanto, il Casoria non è stato escluso dal campionato: il team viola ha presentato il ricorso dopo la mancata sfida con il Castel Volturno, con i tifosi che si sono opposti alla disputa del confronto.

Il Giudice Sportivo si è riservato decisioni in merito. Intanto Real Forio ed Ercolanese sono state multate per i fatti accaduti al Calise. Biancoverdi sanzionati perché i “propri sostenitori, in reazione a fumogeni lanciati dai sostenitori avversari contro, rispondevano con lanci di oggetti vari tipo aste, mazze”.

Ammenda anche agli ospiti perché i “propri sostenitori lanciavano fumogeni nel settore occupato dai tifosi avversari”. Mister Iervolino, per la sfida contro il Savoia, dovrà fare a meno di Luciano Tomasin, espulso dalla panchina e fermato per due gare. Out anche Kikko Arcamone dopo l’ammonizione ricevuta da diffidato. Cambia infine anche la panchina del Chiovato, via Gennaro Monaco dal Rione Terra