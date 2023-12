Eccellenza. Benvenuto al Real Forio 2014, Pablo Andrès Acosta!

Il Real Forio 2014 è lieto di annunciare che Pablo Andrès Acosta è un nuovo giocatore biancoverde. E’ un gran colpo di mercato quello messo a segno dal club biancoverde presieduto dal patron Amato, che ha fortemente voluto e corteggiato, come ammesso dallo stesso attaccante, Acosta, pezzo pregiato del calciomercato invernale. Un metro e 91 cm compongono un fisico possente ma al tempo stesso agile. “El Tanque” Acosta, classe 1990, è dotato di ottimi mezzi tecnici e di grande forza fisica.

Nato a Las Varillas (Argentina) nel 1990, giunge in Italia nel 2018 e da allora gioca quasi esclusivamente in Serie D, per giunta in piazze importanti come Francavilla, Brindisi, Agnonese, Fiuggi, Molfetta, Fidelis Andria, L’Aquila, Bisceglie e Fasano, Angri. L’ attuale stagione, invece, Acosta la inizia nel Lazio al Valmontone. In ognuna delle piazze richiamate Acosta si fa apprezzare per le sue qualità, umane e professionali, e per le sue doti realizzative, esibendo con continuità la sua esultanza mimando il saluto militare esattamente come l’ex centrocampista della Lazio Milinkovic Savic.

“Sono stato accolto molto bene – afferma Acosta – sia dal gruppo che dalla società, che ho percepito subito essere molto ben organizzata e determinata. Ho scelto Forio per il progetto e perché tutti mi hanno parlato benissimo della società e delle bellezze del posto. E poi il Real Forio ha mostrato nei miei confronti un grande interesse. Le ambizioni sono tante e ci attende un mese di dicembre molto importante. Dobbiamo trovare dei buoni risultati che ci daranno lo slancio per giungere nel migliore dei modi al termine della stagione”.