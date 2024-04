Dup e bilancio, Consiglio a Ischia

Il Consiglio comunale di Ischia è convocato per giovedì 11 aprile in prima convocazione e per venerdì 12 in seconda per trattare cinque punti all’ordine del giorno: 1) Approvazione verbali delle sedute precedenti; 2) approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 2026; 3) Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026; 4) Nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno; 5) Approvazione del “Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza”.