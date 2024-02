Divieti a Ischia Ponte per le riprese dello spot promozionale

Nel giorno di Carnevale Ischia è protagonista dello spot promozionale “Campania Divina”, finalizzato appunto alla valorizzazione e promozione dei territori della regione.

Per tale motivo il referente della società incaricata delle riprese, la “M.A.D. Entertaiment”, ha richiesto al Comune di liberare l’area presso lo slargo pontile Aragonese prima dell’ingresso al Castello ed alcune aree da destinare alla sosta dei veicoli a servizio della stessa società, onde facilitare le attività.

Recepita l’istanza, il comandante della Polizia Locale di Ischia Chiara Romano ha adottato apposita ordinanza che dispone: «Il giorno martedì 13 febbraio c.a. saranno adottati i seguenti provvedimenti: Dalle ore 08:00 alle ore 17:00 e, comunque, fino al termine delle riprese, è fatto divieto di sosta in Via Pontano, tratto di strada compreso tra l’incrocio con Via Antonio Sogliuzzo e l’Hotel Miramare e Castello, ivi comprese le aree a qualsiasi titolo riservate; il suddetto tratto stradale sarà riservato ai veicoli utilizzati per le riprese; Dalle ore 12:00 alle ore 17:00 e, comunque, fino al termine della riprese, sul pontile Aragonese e nelle aree che saranno oggetto di riprese potrà essere interrotta la circolazione veicolare e pedonale per i periodi strettamente necessari all’effettuazione delle riprese stesse. I veicoli in sosta saranno rimossi a mezzo carro gru con spese a carico del trasgressore».