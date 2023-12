Concerti e Tradizione: ecco il primo weekend di eventi natalizi!

Che il primo lungo weekend di eventi natalizi prenda il via!!! A partire da oggi l’isola d’Ischia inizia ad accendersi di festa, di luci e di “Natale” con eventi che spaziano dalla grande musica allo sport, passando per la tradizione presepistica e l’enogastronomia.

Iniziamo il nostro tour ideale con gli eventi del 7 dicembre.

A Forio, il calendario “Forio Xmas” apre con un grandissimo evento serale: il concerto di Arisa alle ore 20.00 in via Marina,preceduto dall’accensione delle luminarie e dall’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio posizionata nel piazzale C. Colombo con un imperdibile “Galà on ice” e l’esibizione artistica del pluripremiato pattinatore italiano Daniele Frangipani.

Passiamo a venerdì 8 dicembre, con tantissimi eventi per grandi e piccini in giro per l’isola.

Vi segnaliamo, a Forio l’inaugurazione del “Magic Xmas Box” alle ore 10.30 in Piazza Maltese e dalle ore 19.30 la benedizione e apertura del percorso presepiale sul territorio di Forio, con accensione della stella cometa nelle prossimità del Torrione.

A Ischia, invece, come da tradizione il giorno dell’Immacolata è sinonimo di inaugurazioni. Ad aprire le colorate porte sui loro mondi fatati saranno il Villaggio di Babbo Natale presso la Pineta Nenzi Bozzi, dove poter incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti, apriranno anche i mercatini di Natale in Piazzetta San Girolamo, vi è la pista di ghiaccio in piazza degli eroi e lo scivolo di ghiaccio al piazzale delle Alghe. Ma Ischia Ponte ospiterà anche un meraviglioso “Teatro del Gusto” che per il giorno 8 dicembre propone “Naturale” un spazio dedicato a pensieri e riflessioni che circondano il mondo del vino artigianale e i suoi produttori.

A Serrara Fontana tutta l’atmosfera del Natale sarà ricreata in Piazza Arturo Trofa dalle ore 11.30 con il Villaggio di Babbo Natale con Mascotte e Gonfiabili.

A Casamicciola Terme, invece, accensione luminarie presso la Chiesa dell’Immacolata – Sentinella – ore 10.30 Messa solenne della Immacolata a seguire in Piazzetta Regina Margherita Concerto Banda Musicale “Città di Forio”.

Sabato 9 dicembre sarà la giornata dedicata all’arte e al cabaret. A Forio, dalle ore 20.00, il grande cabaret sbarca in piazza San Leonardo, con lo spettacolo “Peppe Iodice Show”: una serata all’insegna del puro divertimento con lo showman Peppe Iodice e Francesco Mastandrea con intrattenimento al sapore degli assaggi gastronomici della tradizione natalizia locale.

Ischia Ponte ospita la seconda giornata del Teatro del Gusto con un focus sulle usanze nelle produzioni del vino, e le storie legate a Ischia e alla Campania.

Infine, presso la Basilica di Santa Maria Maddalena alle ore 16.00 e alle ore 17.00 sarà possibile prendere parte all’evento “Tableaux Vivants da Caravaggio”.

Il primo lungo weekend di eventi natalizi si chiude, poi, con il grande evento ad Ischia Ponte con Ciccio Merolla ospite del Teatro del Gusto alle ore 15.00.

Dalle ore 13.00 “Tutti a Tavola” in piazza a Succhivo, a cura dell’Ass.Pro Loco Succhivo e, infine, presso il chiostro di San Francesco, in Piazza Municipio a Forio, dalle ore 18.00 vi sarà l’evento “San Gregorio Armeno a Forio”, rappresentazione, spiegazione e costruzione dell’arte presepiale con il Maestro Vincenzo Capuano, Presidente della Bottega Fratelli Capuano di San Gregorio Armeno, che realizzerà un simbolo rappresentativo di Forio.

Tantissimi eventi tutti da vivere e da scoprire, ma soprattutto da condividere con i propri cari ed amici.