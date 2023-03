CHARITY NIGHT ISCHIA E CATENA ALIMENTARE NUNZIA MATTERA: 29 MILA EURO DI AIUTI PER GLI SFOLLATI DI CASAMICCIOLA

Una sinergia virtuosa tra Napoli ed Ischia si tradurrà in un aiuto concreto per gli abitanti di Casamicciola che a seguito dalla alluvione hanno dovuto lasciare le loro case e da mesi vivono in albergo arriverà nei prossimi giorni dalla Catena Alimentare “Nunzia Mattera” che da lunedì prossimo inizierà la distribuzione di card destinate agli sfollati che permetteranno loro di ritirare alimenti e generi di prima necessità presso vari negozi dell’isola.

Nelle settimane successive alla tragica calamità naturale che ha colpito il comune termale è stata organizzata una iniziativa di beneficenza a Napoli che ha visto la partecipazione di tanti cittadini del capoluogo partenopeo che amano la nostra isola e che ha permesso di raccogliere fondi per i casamicciolesi.

La “Charity Night Ischia” tenutasi ad inizio febbraio a Napoli, l’evento ideato da Valentina De Nunzio e organizzato insieme a Ester Chianelli, Alessandra Iasiello e Raffaella Rocco è stata una serata di gala benefica a cui hanno preso parte tra gli altri Biagio Izzo, lo chef Nino Di Costanzo e l’attrice Maria Vera Ratti e che si è rivelata un grande successo: durante l’evento sono stati raccolti infatti ben 29 mila euro per gli sfollati di Casamicciola che saranno distribuiti dalla Catena Alimentare.

Grazie alla collaborazione nata con l’associazione isolana (che porta il nome ed opera nel segno della sua fondatrice) nella imminenza della festività pasquali sarà possibile dare un sostegno tangibile a quanti lo scorso 26 novembre sono stati duramente colpiti dalla calamità naturale ed in molti casi hanno perso tutto.

“Da ischitana d’adozione sono rimasta colpita ed addolorata dalla tragedia della alluvione” dice Valentina De Nunzio “e con alcuni amici ho voluto organizzare qualcosa che potesse dare un sollievo agli ischitani, nel segno della solidarietà e dell’affetto che tanti di noi provano verso l’isola ed i suoi abitanti. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per questo evento e che hanno voluto dare il loro contributo, insieme si possono fare cose utili e concrete”.

La Charity Night è stata l’occasione per avviare la collaborazione tra l’organizzazione dell’evento e la Catena Alimentare Nunzia Mattera, la onlus prescelta per finalizzare l’evento benefico: “Siamo felici di essere stati coinvolti in questa iniziativa che ci permetterà di poter aiutare diverse famiglie casamicciolesi” dice Francesco Di Noto Morgera presidente della Catena “In questi anni abbiamo portato avanti l’eredità di Nunzia grazie all’impegno dei nostri soci ed alla generosità di tanti benefattori, abbiamo concretizzato molte iniziative e questa donazione ci permetterà di rendere la Pasqua di tanti nostri concittadini meno problematica: sono questi gli obiettivi della nostra attività. Ischia resta un’isola felice ma in tanti oggi, non solo per l’alluvione, hanno conosciuto il bisogno e le difficoltà economiche e mi auguro che in futuro si possano realizzare tanti altri eventi per poterli aiutare”.

Nei giorni scorsi l’associazione ha raccolto le richieste per le card che lunedì 3 aprile saranno consegnate presso la sede della Catena Alimentare a Casamicciola, in rione Alcide De Gasperi: dalle 9.30 alle 12.30 saranno distribuite e potranno essere utilizzate da subito nei supermercati Decò, Dok, MD ( a Panza), Conad e presso i negozi Primi Anni e Tutto Ufficio