Castagna, quella Serie D che parla ischitano

C’è un pezzo di Ischia nella storica giornata del San Marzano, compagine che si aggiudica la promozione in Serie D, vincendo il campionato di Eccellenza nel Girone B. Con la larghissima vittoria contro la Virtus Avellino per 14-0, la formazione di Fabiano si è assicurata il salto di categoria con la matematica certezza e con quattro giornate d’anticipo.

Tra i protagonisti per i blaugrana c’è Luigi Castagna, conoscenza del calcio isolano e autentico trascinatore della sua brigata. Settimana da incorniciare per il calciatore ischitano che strappa il titolo di calciatore del mese per la seconda volta, portando un’altra gioia nella sua fantastica annata. Poi, la festa con i compagni per il successo nella competizione, dominata in lungo e in largo. Con i suoi quattordici centri in campionato e con altri otto in Coppa Italia, Castagna si candida ad essere uno dei migliori nella stagione del San Marzano. E adesso guarda da spettatore interessato al finale della sua vecchia squadra nel Girone A, l’Ischia di Enrico Buonocore.