Casamicciola: sisma 2017, arrivano 3 ordinanze di demolizione per via Nizzola e La Rita

Il sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino ha emesso oggi tre ordinanze per la demolizione di alcuni edifici fortemente danneggiati dal terremoto del 2017.

Si tratta di una abitazione in via Nizzola e di alcuni manufatti che erano adibiti a stabilimenti termali nella zona de La Rita, che in parte erano crollati arrivando anche a intralciare il corso dell’omonino alveo e riducendone gravemente l’efficienza idraulica, generando in tal modo un elevato rischio in caso di nuovi eventi meteorologici eccezionali.

La demolizione dell’edificio pericolante di via Nizzola permetterà, oltre sei anni dopo il sisma, agli abitanti di quella strada e di via Selva Pera di poter finalmente tornare nelle proprie abitazioni mentre quelle disposte per la Rita bonificheranno la zona ma salvaguardando comunque le storiche fonti termali, da sempre rinomata per l’efficacia dei fanghi anche a livello internazionale.

Con questi tre provvedimenti si avvia in concreto l’opera di messa in sicurezza e ricostruzione delle aree del comune di Casamicciola più duramente colpite dall’evento sismico del 2017 che da ora in poi andrà avanti con celerità e determinazione e potendo contare sulla sinergia con il Commissariato alla Ricostruzione