Casamicciola, partono i lavori per Piazza Marinae la “bretella”: le ordinanze sul traffico

Ugo De Rosa | Il comandante della Polizia Municipale di Casamicciola, Ciro Balsamo, ha diramato due ordinanze al fine di favorire i lavori sulla SS270. Vista l’istanza acquisita al prot. 1900 del 06/02/2024 a firma ing. Gaetano Grasso in qualità di Responsabile Unico del Progetto di ripristino condizioni ante eventi alluvionali nel tratto di cui trattasi, al fine di eseguire i lavori necessari, il comandante ha ritenuto procedere in merito alla richiesta al fine di permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza tenuto conto del ristringimento della carreggiata.

Da Lunedì 12 febbraio e fino al termine dei lavori, è vietata la sosta e la circolazione nella semi carreggiata in via Marina precisamente quella aliena al molo delimitato da piante, in particolare il divieto di sosta degli scooter ivi consentiti

La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di osservare le seguenti disposizioni a suo esclusivo carico. L’inizio dei lavori dovrà avvenire non prima delle ore 08:45 per non gravare ulteriormente sull’intenso traffico veicolare mattutino concomitante con lo spostamento degli studenti e dei docenti diretti ai plessi scolastici comunali ed isolani e, inoltre, dovrà adottare tutte le cautele previste dalle normative vigenti per la sicurezza sui cantieri e sui posti di lavoro, oltre a quanto previsto dal vigente codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, per la delimitazione, segnalazione, visibilità del cantiere stesso e degli operai.

Inoltre, sarà necessario destinare due operai movieri muniti della prescritta attrezzatura, a presidio del tratto di strada interessato, con il compito di regolamentare la circolazione in caso di necessità ed a tutela della sicurezza della circolazione stradale e pedonale. E, inoltre, c’è da installare tutta la segnaletica stradale relativa ai divieti di sosta e circolazione, posizionando altresì la necessaria segnaletica di preavviso di strada chiusa all’intersezione di Via Monte della Misericordia ed in Piazza Bagni.

Con un’altra ordinanza, inoltre, Balsamo chiarisce che “La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di osservare le seguenti disposizioni a suo esclusivo carico: adottare tutte le cautele previste dalle normative vigenti per la sicurezza sui cantieri e sui posti di lavoro, oltre a quanto previsto dal vigente codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, per la delimitazione, segnalazione, visibilità del cantiere stesso e degli operai. destinare due operai movieri muniti della prescritta attrezzatura, a presidio del tratto di strada interessato, con il compito di regolamentare la circolazione in caso di necessità ed a tutela della sicurezza della circolazione stradale e pedonale. Installare tutta la segnaletica stradale relativa ai divieti di sosta e circolazione, posizionando altresì la necessaria segnaletica di preavviso di carreggiata ristretta”.

La Polizia Municipale e tutti gli operatori di polizia stradale sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.