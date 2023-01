CASAMICCIOLA, GIOVEDI’ ARRIVA LA BEFANA PER I BAMBINI

Un momento dedicato ai bambini quello organizzato giovedì 5 gennaio a Casamicciola Terme, in Piazza Marina, dove si celebra l’arrivo della Befana. L’evento – promosso e organizzato dal Comune in collaborazione con AMCA srl – avrà inizio alle 15.00 e prevede intrattenimento musicale, la presenza di mascotte, pop corn e regali per tutti i bambini e tante sorprese. Ospite d’eccezione, naturalmente, la vecchia signora che arriverà direttamente con la sua scopa. Appuntamento dunque a Piazza Marina per un evento dedicato ai più piccini.