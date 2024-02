Calcio U17, Giovanni Castaldi convocato in rappresentativa Lega Pro ed è il capitano!

Prosegue l’esperienza della Rappresentativa di Serie C NOW U17 organizzata dalla Lega Pro che vede coinvolti numerosi giovani talenti provenienti dalle diverse squadre che compongono i gironi della serie C. Sotto l’attenta e qualificata guida di mister Daniele Arrigoni si è svolta stamane, presso il Centro tecnico federale a Coverciano, una gara amichevole a ranghi contrapposti. Tra i convocati anche il nostro giovanissimo Giovanni Castaldi difensore classe 2007, ischitano e in forza alla Primavera3 Calcio Foggia, che per l’occasione ha indossato la fascia da capitano. Si tratta di un’iniziativa importante perché investire sui giovani significa creare prospettive future per l’intero calcio italiano.