Bilancio, arriva il consiglio comunale a Lacco Ameno

Il Consiglio comunale di Lacco Ameno è convocato per mercoledì 6 marzo alle ore 15.00 in prima convocazione e per venerdì 8 alla stessa ora in seconda. Cinque i punti all’ordine del giorno: al primo l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026; al secondo il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Napoli n. 6405 del 2.11.2023; al terzo punto le modifiche al regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale; al quarto l’approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità; infine, al quinto punto, l’approvazione dello schema di convenzione per il conferimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2024-2027.