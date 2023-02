Avvocati, l’assemblea: “Gianpaolo come Mattarella, resti per la causa”

Stabilizzazione del tribunale ischitano, certo. Ma l’assemblea dell’Associazione forense che si è tenuta questa mattina presso il Palazzo di Giustizia ha discusso anche di altre tematiche parimenti importanti, a partire dalla proposta di modifica dello Statuto associativo.

Come si ricorderà, tali modifiche erano state demandate a un’apposita commissione presieduta dall’avvocato Lello Pesce. Adesso il testo della proposta è pronto, e il direttivo ha ritenuto giunto il momento di presentarlo all’Assemblea. L’assemblea ha definito due tappe: il 28 febbraio con la scadenza dei termini per la presentazione delle proposte emendative al regolamento e il 24 marzo con la fissazione della nuova assemblea che, nei fatti, dovrà approvare lo statuto e definire la data della nuova tornata elettorale anche se, per quello che è emerso, c’è una totale apertura affinché il direttivo in carica e il presidente Gianpaolo Buono possano essere riconfermati fino al 31 dicembre 2023.