Avviso di vendita immobiliare 241 07

Notaio Fortunata Mattera

DELEGATO ALLE VENDITE IMMOBILIARI

DAL TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA



c.f. MTT FTN 75P55 F839S – P.IVA 05466531216

80072 -BARANO D’ISCHIA via V. Di Meglio, 24/A

tel. 081/4206420

80077 ISCHIA – piazza Antica Reggia, 8 – tel. 081/986470

email: fmattera@notariato.it – Fax 081/9760507

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Si dà pubblico avviso che nel giudizio di divisione in corso presso il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia

N. 241/07 giudice dott.ssa De Riso Maria Pia

È stata disposta dal Giudice la vendita degli immobili in comunione con delega delle relative operazioni al Professionista Delegato Dott. Fortunata Mattera, ai sensi degli artt. 788 e 591 bis C.p.c., degli immobili come da allegato/i “A”

Il tutto come meglio descritto nella relazione del C.T.U. allegata agli atti compresa la situazione urbanistica ed edilizia.

I beni sopra descritti saranno posti in vendita in quattro lotti

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, a corpo e non a misura e quote condominiali dovute come per legge.

Per effetto della delega, si precisa che tutte le attività di cui agli artt. 571 e segg. Cpc saranno effettuate dal professionista delegato, il quale all’uopo:

fissa l’udienza del giorno 31 (trentuno) luglio 2023 (duemilaventitre)

per i quattro lotti con inizio alle ore 9,30 e precisamente

lotto 1 alle ore 9,30

lotto 2 alle ore 10,30

lotto 3 alle ore 11,30

lotto 4 alle ore 12,30

per il primo esperimento di vendita senza incanto

-apertura buste depositate nei termini, esame offerte ed eventuale gara tra gli offerenti ;

stabilendo le seguenti condizioni:

1) La vendita avrà luogo presso l’ufficio secondario della sottoscritta in Ischia (NA) alla Piazza Antica Reggia n. 8.

2) Il prezzo base della vendita senza incanto è fissato in

Euro 47.334,00 (quarantasettemilatrecentotrentaquattro virgola zero zero) per il lotto numero 1 (uno),

Euro 15.789,00 (quindicimilasettecentottantanove virgola zero zero) per il lotto numero 2 (due),

Euro 435.276,00 (quattrocentotrentacinquemiladuecentosettantasei virgola zero zero) per il lotto numero 3 (tre),

Euro 9.985,00 (novemilanovecentoottantacinque virgola zero zero) per il lotto numero 4 (quattro), con la precisazione che non sono oggetto di vendita i diritti sulla particella 793.

Ogni offerente – tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita dovrà depositare in busta chiusa entro le ore 12,00 dell’ultimo giorno non festivo precedente quello della vendita presso l’ufficio della sottoscritta in Ischia (NA) alla Piazza Antica Reggia n. 8, all’esterno della quale sono annotati a cura del ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del professionista delegato e la data dell’udienza:

a) Offerta irrevocabile d’acquisto in bollo da Euro 16,00 che dovrà riportare: le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto. In caso di offerte presentate per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto certificato in bollo della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza, contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta (allegando copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale).

b) Contabile di versamento sul conto corrente bancario intestato alla sottoscritta presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna

IBAN IT11 S053 8739 9310 0000 1445 044

di una somma non inferiore al 15% del prezzo proposto da imputarsi a titolo di cauzione, oltre ad un ulteriore 15% del prezzo base per le spese;

c) le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti; se vi sono più offerte il professionista delegato invita gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta, stabilendo gli importi degli eventuali rilanci in aumento;

d) l’aggiudicatario dovrà dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Ischia, ai sensi dell’art. 582 c.p.c.;

e) in caso di mancata aggiudicazione, le somme versate per la partecipazione, saranno restituite nei termini di legge.

CONDIZIONI DI VENDITA:

a) l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo, dedotta la sola cauzione già prestata, entro un termine massimo di 90 giorni dalla data di aggiudicazione per la vendita senza incanto e di 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva per la vendita con incanto, nel conto corrente intestato come sopra e depositare la ricevuta dell’avvenuta operazione a saldo, presso il recapito del professionista delegato, con avvertimento che in mancanza, si procederà a norma dell’art. 587 c.p.c.;

b) il professionista delegato avverte i partecipanti alle aste della possibilità di ottenere contratti di finanziamento previsti all’art 585 c.p.c 3° comma;

in caso di asta deserta si procederà a nuova asta a prezzo ridotto di 1/5 (un quinto fermo restando le altre condizioni

i ribassi saranno fissati dal notaio delegato

il notaio provvederà altresì a predisporre il decreto di trasferimento ed a trasmetterlo senza indugio al giudice

Del presente avviso viene data pubblicità almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte sul quotidiano locale “Il Dispari” e sul sito web di detto quotidiano alla pagina https://www.ildispariquotidiano.it/it/ nonché alla sottopagina: https://www.ildispariquotidiano.it/it/avviso-di-vendita-immobiliare-241-07/ e/o su altro quotidiano locale

La partecipazione alle aste presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di vendita e della perizia di stima, ai quali il presente avviso si riporta e fa completo riferimento

Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti dal professionista delegato

Ischia, lì 07 giugno 2023

Il professionista delegato

Dott. Fortunata Mattera

Allegato “A”

LOTTO N. 1 (UNO):

Nel comune di Barano d’Ischia (NA), località Piedimonte, zona di terreno estesa catastalmente are 14 (quattordici) e centiare 38 (trentotto), confinante con via Regina Elena da cui si accede, particella 304 del foglio, corso di lava, particelle 1059 e 579 del foglio 20, salvo altri, censita nel Catasto Terreni del Comune di Barano d’Ischia al foglio 20 particelle:

309, vigneto, cl. 2, superficie are 4,28, r.d. euro 10,61 r.a. euro 6,52;

306, vigneto, cl. 2, superficie 10,10, r.d. euro 25,04 r.a. euro 15,39.

LOTTO N. 2 (DUE):

Nel Comune di Barano d’Ischia (NA), località Testa:

a) zona di terreno estesa catastalmente are 1 (una) e centiare 47 (quarantasette), confinante con la strada pubblica e le particelle 772 e 557 del foglio 18, salvo altri;

censita nel Catasto Terreni del Comune di Barano d’Ischia al foglio 18:

particella 4, vigneto, cl. 3, superficie 1,47, r.d. euro 1,86 r.a. euro 1,86;

b) diritti di comproprietà pari ad ½ (un/mezzo) della zonetta di terreno estesa catastalmente are 7 (sette) e centiare 39 (trentanove),

confinante con le particelle 117, 111, 227, 125 del foglio 13, salvo altri; censita nel Catasto Terreni del Comune di Barano d’Ischia al foglio 13 particella:

289, vigneto, cl. 2, superficie are 7,39, r.d. euro 18,32 r.a. euro 11,26;

LOTTO N. 3 (TRE):

Nel Comune di Barano d’Ischia (NA) alla via Vicinale Testa, fabbricato rurale con antistante zona di corte e con pertinente zona di terreno estesa catastalmente are 3 (tre) e centiare 35 (trentacinque);

confinante con la detta via e le particelle 877, 879, 71, 1092, 1013, 1022 e 1023 del foglio 18, salvo altri;

censiti el Catasto Terreni del Comune di Barano d’Ischia al foglio 18 particelle:

563, fabb. Promis,, superficie are 1,09, s.r.;

562, vigneto, cl. 4, superficie are 3,35, r.d. euro 2,16 r.a. euro 3,55;

LOTTO N. 4 (QUATTRO):

Nel Comune di Ischia (NA) alla località Pietramarina:

a) Zona di terreno estesa catastalmente are 8 (otto) e centiare 20 (venti); confinante con le particelle 208, 790, 1704, 903, 209 e 1400 del foglio 16, salvo altri;

censita nel Catasto Terreni del Comune di Ischia al foglio 16 particella:

561, vigneto, cl. 4, superficie are 8,20, r.d. euro 5,29 r.a. euro 8,68;

b) diritti di comproprietà ari ad 1/6 (un/sesto) della zona di terreno estesa catastalmente are 10 (dieci) e centiare settanta (70);

confinante con le particelle 1351, 1086, 1088, 1357, 1356, 657 e 1350 del foglio 16, salvo altri;

censita nel Catasto Terreni del Comune di Ischia al foglio 16 particelle:

1352, vigneto, cl. 4, superficie are 1,55, r.d. euro 1,00 r.a. euro 1,64;

1353, vigneto, cl. 4, superficie are 5,72, r.d. euro 3,69 r.a. euro 6,06;

1354, vigneto, cl. 4, superficie are 2,83, r.d. euro 1,83 r.a. euro 3,00;

1355, vigneto, cl. 4, superficie are 0,60, r.d. euro 0,39 r.a. euro 0,64, (ex particella 790) .