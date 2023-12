AVANTI C’è POSTO (FISSO) I 135 CANDIDATI AI CONCORSI DI GIOSI FERRANDINO

Gaetano Di Meglio | La stagione delle assunzioni di Casamicciola Terme è iniziata! Giosi Ferrandino, dopo il disastro realizzato dai funzionari in forza al comune termale negli anni scorsi, ha chiesto a Dionigi Gaudioso il consenso per l’uso del “MESSI” dei concorsi pubblici. Da Barano, infatti, arriva il super esperto Gigi Mattera, uno di quelli che riesce a portare a casa l’obiettivo con sicurezza, tranquillità e senza aver paura di vedersi tutto annullato così come è accaduto con gli ultimi concorsi farsa realizzati in quel di Casamicciola Terme.

Il dirigente del Comune di Barano è navigato, ha spalle larghe e, soprattutto, si trova molto a suo agio nella comfort zone dell’eurodeputato. E la simpatia con il “Signore delle Querce” non è mai stata nascosta (forse anche certificata dalla ben velata antipatia per Enzo Ferrandino. Ma non troppo, quel tanto che basta per sopravvivere in quel di Ischia con la consigliera Carmen Criscuolo).

Sono 135 i candidati ammessi alle diverse prove concorsuali (di cui una affidata al “C” multifunzione, Giuseppe Scotti, anche lui figlio di un’altra stagione particolare di assunzioni) che si dovranno ritrovare per la prova scritta il prossimo 18 dicembre 2023 presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, attualmente adibita a sede degli Uffici comunali, siti in Casamicciola Terme alla via Salvatore Girardi n. 15. Secondo round, per quelli che superano la prima prova, invece, l’appuntamento è fissato per prova orale i giorni 27 e 28 dicembre 2023, secondo l’ordine alfabetico degli ammessi, appunto, presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, attualmente adibita a sede degli Uffici comunali, siti in Casamicciola Terme alla via Salvatore Girardi n. 15.

La stagione delle assunzioni, come abbiamo detto, è molto ampia. Il fabbisogno casamicciola, infatti, prevedere ben 9 assunzioni tra tecnici e amministrativi e 2 per assistenti sociali.

Il comune di Casamicciola, infatti, a breve, si doterà di ben quattro graduatorie! Una per profili tecnici, part time al 50% a tempo indeterminato, che prevede l’assunzione diretta di ben 4 dirigenti (ex d), una gemella per i profili amministrativi, una terza, invece, sempre a tempo indeterminato ma a tempo pieno per 1 posto da dirigente ex D e una quarta, invece, per il posto da assistente sociale.

Una infornata di “ammessi” che, come abbiamo imparato in questi anni, potranno far valere la propria posizione in graduatoria presso altri enti pubblici o, se aumentano le disponibilità assunzionale, anche presso lo stesso comune di Casamicciola. Un esempio? Chiedete ai 9 D del concorso ischitano? Oggi tutti in pianta organica!

Se per i nomi dei “prescelti” si può già fantasticare leggendo le varie candidature, quello che più di tutto ingolosisce è una delle note apposta nell’ultima pagina della comunicazione: “Si comunica, inoltre, che il termine massimo di conclusione del procedimento di selezione è stato stabilito in 5 mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte”. Un termine massimo che sembra proprio essere “tailor made” con l’appuntamento del prossimo 6 e 9 giugno 2024.

in 45 per un posto full time “amministrativo”

I 45 AMMESSI alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un 1 profilo amministrativo (ex categoria D) – Area dei funzionari e della elevata qualificazione: Arcamone Chiara, Arcamone Serena, Arnese Fabiola, Auriemma Ilaria, Barbaro Mario, Barbato Massimo Maria, Barbieri Matteo, Blasi Luca, Boccanfuso Alessandra, Buono Mariateresa, Calise Francesco, Castiglia Francesco, D’Ambrosio Cecilia Enza, Daniele Emmanuel, De Luca Gabriele, Del Deo Lorena, Di Costanzo Giovanni, Di Costanzo Roberta, Di Iorio Elisabetta, Di Meglio Vittoria, Diana Daniela, Ferrara Ernesto, Foi Antonella Gonare, Greco Raffaele, Iacono Giuseppina, Iorio Vittorio, Lo Giudice Francesco, Manzi Mariana, Manzi Marina, Mattera Vincenzo, Mele Alessia, Mennella Carmela, Migliaccio Giuseppe, Monti Beatrice, Moschetti Vincenzo, Pascarella Martina, Patalano Luca, Pesce Valeria, Polito Pietro, Polito Giuseppina, Regine Marco, Romano Mariacarmela, Sangregorio Adelaide, Torresi Mirena e Vespoli Aniello. Ad esaminare le prove di questa procedura amministrativa è chiamata la commissione composta da: Presidente: Dott. Mattera Luigi (supplente Dott.ssa Accomando Simona) – Componente esperto Dott.ssa Mazzella Paola (supplente Dott.ssa Buono Iolanda Chiara) – Componente esperto Dott.ssa Piro Vincenza (supplente Arch. D’Andrea Vincenzo) – Segretario verbalizzante Sig. Mennella Salvatore.

in 65 per 4 posti part time “amministrativi”

I 65 AMMESSI alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo part time al 50% ed indeterminato di 4 profili amministrativi (ex categoria D) – Area dei funzionari e della elevata qualificazione

Luigi Mattera, in qualità di Presidente della Commissione della selezione in oggetto, ha convocato i 65 ammessi il 18 dicembre 2023 alle ore 14:30 presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, attualmente adibita a sede degli Uffici comunali, siti in Casamicciola Terme alla via Salvatore Girardi n. 15. Per quelli che supereranno la soglia dei 21 punti, invece, la prova orale si terrà il giorno 28 dicembre 2023 alle ore 9.00, secondo l’ordine alfabetico degli ammessi, sempre presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, attualmente adibita a sede degli Uffici comunali, siti in Casamicciola Terme alla via Salvatore Girardi n. 15;

I candidati ammessi alle prove scritte sono: Ammirati Felicetta, Arcamone Chiara, Arcamone Serena, Arnese Fabiola, Arturo Manuela, Barbaro Mario, Barbato Massimo Maria, Barbieri Matteo, Blasi Luca, Boccanfuso Alessandra, Borriello Silvia, Buono Mariateresa, Castagna Nana, Chiantese Armando, Chierchia Serafino, Ciaramaglia Marianna, Corbi Maria Rosaria, Cuomo Angela, D’ambrosio Cecilia Enza, Daniele Emmanuel, De Luca Gabriele, Demaio Emanuela, Del Deo Lorena, Di Costanzo Giovanni, Di Costanzo Roberta, Di Iorio Elisabetta, Di Meglio Rossella, Di Meglio Vittoria, Di Meglio Martina, Diotallevi Marica, Esposito Paolo, Ferrara Ernesto, Funiciello Maria, Iacono Immacolata, Iacono Giuseppina, Lo Giudice Francesco, Lupoli Sara, Manno Aldo, Manzi Mariana, Manzi Marina, Mattera Vincenzo, Mattera Michele, Mazzella Carmen, Mele Alessia, Melito Giorgio, Mennella Annalisa, Migliaccio Vito, Monti Beatrice, Monti Gabriella, Muratgi Gabriele, Pascarella Martina, Pesce Valeria, Polito Pietro, Polito Giuseppina, Pollio Floriana, Regine Marco, Romano Mariacarmela, Ruberti Sandra, Sangregorio Adelaide, Savio Alessandra, Schiano Anna, Settembre Anna, Torresi Mirena, Trapani Tonia e Vespoli Aniello. Calise Maria Consiglia e Capolongo Pietro risultano, invece, non ammessi.

Non sarà sfuggito al lettore la ripetizione di alcuni nomi. Nulla di particolare, è una prassi consolidata partecipare a più concorsi aperti e validi per i proprio requisiti. Ovviamente, in quest’ottica, è un modo in più per garantirsi l’ingresso alla corsa del “posto fisso”. Ad esaminare questa procedura concorsuale sarà la commissione composta da: Presidente: Dott. Mattera Luigi (Supplente Dott.ssa Accomando Simona) – Componente esperto Dott.ssa Piro Vincenza (Supplente Dott.ssa Buono Iolanda Chiara) – Componente Esperto Dott.ssa Mazzella Paola (Supplente Arch. Vincenzo D’Andrea) – Segretario verbalizzante Sig. Pisani Giovanni.

in 24 per 4 part time “tecnici”

I 24 AMMESSI per il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato e part time al 50% – area dei funzionari e della elevata qualificazione – profilo tecnico (ex cat.d): Angeli Livia, Apetino Andrea, Ascanio Aniello, Barbieri Benedetta, Califano Simona, Carraturo Floriana, Castagna Sara, Cataldo Domenico, Di Costanzo Gennaro, Distinto Francesco, Esposito Gaetano, Giugliano Gennaro, Grazioso Anna, Imparato Luca, Imparato Mario, Marranzini Dante, Minieri Davide, Rubino Simona, Schiano Di Zipaolo Valeria, Scotto Di Uccio Michelangelo, Taliercio Emanuela Lucia, Tomeo Martina, Ventura Monica e Verde Federica

Ad esaminare il lavoro dei candidati per questa procedura concorsuale sarà la commissione composta da: Presidente: Arch. D’Andrea Vincenzo (supplente Dott.ssa Accomando Simona) – Componente esperto Dott.ssa Piro Vincenza (supplente Dott.ssa Mazzella Paola) – Componente esperto Dott. Mattera Luigi (supplente Dott.ssa Buono Iolanda Chiara) – Segretario verbalizzante Sig. Mennella Salvatore.

In 8 per due posti da assiste sociale

GLI 8 AMMESSI per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato part time al 50 % – area dei funzionari e della elevata qualificazione – profilo assistente sociale (ex cat.d) saranno giudicati dalla commissione presieduta da: Presidente: Dott.ssa Mazzella Paola (supplente Dott.ssa Accomando Simona) – Componente esperto Dott.ssa Orsino Irene (supplente Dott. Luigi Mattera) – Componente esperto Arch. D’Andrea Vincenzo (supplente Dott.ssa Buono Iolanda Chiara) – Segretario verbalizzante Sig. Pisani Giovanni. In questo caso, più degli altri concorsi, è evidente che i nomi della pole position già possono essere scritti tra Alfieri Iovino Carmela, Cerase Mariarca, Favella Simona, Guida Giustina Nicola, Mangione Emanuela, Mattera Federica, Romano Assunta e Sabatino Francesca.

In questo caso, l’appuntamento del prossimo 6 e 9 giugno è, forse, più impattante. Non faremo nomi, tuttavia, forse, serve solo evidenziare che tra gli otto c’è più di uno che potrebbe annunciare alla causa di AZIONE un apporto importante. In termini di voti e di territorio. E ora tutti a studiare…

