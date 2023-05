ASD Olympic Judo Forio, Christian Di Maio bronzo alla finale nazionale Juniors A1!

Una giornata di medaglie e di sorrisi, di lacrime di gioia e di strette di mano: sono ben 17 gli atleti della ASD Olympic Judo Forio che hanno conquistato una medaglia nella Coppa Italia di Judo Csen a Velletri e un bronzo nazionale (che vale come un oro) a Ostia con Christian Di Maio!

Esatto, avete letto bene. I giovani judokas isolani hanno fatto manbassa di medaglie in due competizioni nazionali portando il nome della nostra isola sui podi del Judo nazionali.

“La gioia e’ tanta – ci raccontano i Maestri con ancora negli occhi le emozioni vissute sul tatami – siamo stati a Velletri dove abbiamo conquistato con i ragazzi foriani ben 17 medaglie alla COPPA ITALIA di Judo Csen. Nel dettaglio 20 giovanissimi foriani tra i 12 ed i 23 anni hanno conquistato ben 17 medaglie nazionali.

Ma non solo! Abbiamo portato il judo e Forio alla ribalta Nazionale anche perché un nostro atleta foriano, Christian Di Maio, nella Finale del Campionato Italiano Juniores A1 Fijlkam al Lido di Ostia Roma ha conquistato il 3° posto ed una prestigiosa medaglia di Bronzo fra i grandissimi del Judo Italiano”.

Premi anche per la ASD Olympic Judo Forio che é stata premiata con il Trofeo come Società di Judo 4° Classificata Coppa Italia Csen 2023.

