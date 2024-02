Appello per Antonella: “Fermatela se la vedete”

Continuano le ricerche di Antonella Di Massa, la donna di Casamicciola Terme che ha fatto perdere le sue tracce da sabato mattina. Sono trascorse più di 72 ore da quanto si è avuto un suo ultimo contatto, con l’impianto di video sorveglianza della Chiesa di Succhivo.

Mentre si rincorrono segnalazioni e mentre i volontari sono impegnati nelle ricerche con il supporto delle diverse unità cinofile, la famiglia di Antonella ha diffuso un nuovo appello: “Chiediamo a chiunque potesse avvistare Antonella e specialmente a commercianti e agli esercenti di bar o punti di ristoro dell’intera isola di non allontanarla e trattenerla se possibile fino a quando non arrivano le forze dell’ordine. Potrebbe essersi spostata rispetto al luogo dove si stanno effettuando le ricerche”.

“Indossa pantaloni neri con stivaletti e giubbotto blu con pelliccia bianca, sicuramente sporchi. Forse – continuano i familiari – non indossa gli occhiali come si vede nella foto, non ha soldi né documenti. Come ulteriore indizio, potrebbe chiedere acqua non gassata e cappuccino senza cacao. È probabilmente in stato confusionale, ma non è aggressiva per quanto possa essere sfinita, parla con tono di voce bassa e gentile chiede sempre per favore. Potrebbero essere utili anche filmati di telecamere, così come tenere qualche esercizio commerciale aperto anche oltre l’orario solito”.

“Chi conosce le persone anziane che frequentano la piazze – conclude la nota – e magari non hanno i social, potrebbe mostrare la foto e chiedere informazioni. Grazie a tutti per la collaborazione”