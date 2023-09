Andar per cantine: dopo il boom di presenze arriva il guest chef Pasquale Palamaro

Inizio sorprendente per la quindicesima edizione di Andar per Cantine, la consolidata manifestazione promossa dalla Pro Loco Panza d’Ischia (in programma fino al 1 ottobre) che punta alla riscoperta delle tradizioni vitivinicole ed enogaatronomiche dell’isola d’Ischia.

Dopo la visita ai più antichi vitigni che qui furono importati dai greci dell’Eubea (grande novità di quest’anno la visita alla vigna medievale del castello Aragonese) e alle storiche cantine che come scrigni aprono i loro battenti mostrando tesori inestimabili, sale l’attesa per “Stelle in Cantina” il primo evento di gusto ideato esclusivamente per la manifestazione. L’appuntamento gourmet e’ in programma martedì 26 settembre con il guest chef Pasquale Palamaro stella Michelin del ristorante Indaco (info e prenotazioni su www.prolocopanzaischia.it o 081908436).

I rigogliosi filari di viti della tenuta Calitto a Villa Piromallo faranno da scenografia naturale per la cena sotto le stelle. “Mediterraneo in Vigna”, il menu’ degustazione ideato dallo chef Palamaro, propone un’idea nuova ed innovativa accompagnato dai vini delle rinomate cantine D’Ambra.

“Sono contento di poter dare il mio contributo all’interno della manifestazione. Proporrò per l’occasione la mia cucina del Mediterraneo con un menu’ degustazione che sposa la mia filosofia di cucina” spiega l’affermato chef ideatore e promotore dei salumi di mare con Marificio.

foto Orlando Faiola