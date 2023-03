“Alfabeto paesano”, Lucia Annicelli e Maria D’Ascia ne parlano con Luciano Castaldi

Mercoledì 15 marzo alle ore 17.00, la Biblioteca comunale Antoniana ospiterà la presentazione del libro di Luciano Castaldi “Alfabeto paesano”. Dialogheranno con l’autore Lucia Annicelli e Maria D’Ascia con le letture a cura di Mino Calise

Il prof. Pasquale Balestriere, già presidente del Centro Studi Isola d’Ischia ha commentato: “”Animo di poeta e sognatore è quello di Luciano Castaldi, se guarda il mondo del passato con freschezza di cuore, anzi con gli occhi stupiti del bambino che è stato (e che ha visto e mentalmente annotato), caratterizzando con prodigiosa memoria fotografica (e forse anche un po’ mitizzando) i suoi personaggi, latori di messaggi di autenticità, di grazia e d’amore. Perché questo poi importa all’autore, veicolare cioè nei tempi attuali e addirittura potenziare, se possibile, quelle qualità positive dell’animo umano che, proprio per essere rinvenibili nel passato, possono e devono dimostrare la loro vitale perennità.”

L’autore, Andrea Esposito, invece: “”Ecco che i personaggi popolari e popolareschi del nostro amato paese assumono magia, nel racconto dell’autore, le loro caratteristiche fisiche e caratteriali, le loro peculiarità, ciò che hanno rappresentato alcuni di loro per il tessuto socio-culturale di Forio, tutto concorre e contribuisce a fare emozionare il lettore. Non solo il lettore dell’isola d’Ischia che ci è venuto a contatto diretto, ma tutti i lettori di ogni latitudine ed in questa universalità dei personaggi paesani “dipinti” da Luciano Castaldi c’è il suo grande merito d’autore.”