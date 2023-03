Al Telese si parla di lavoro e formazione, la vera sfida per il futuro di Ischia e Procida

L’Evento “Let’s talk -il mercato del lavoro: criticità, sfide e opportunità ”, organizzato dall’Associazione giovanile di promozione sociale “EPOIRITORNIAMO”, si terrà martedì 21 marzo, dalle ore 9 alle 12, presso l’Istituto “Telese” di Ischia.

L’appuntamento, il secondo di una serie di eventi finanziati dall’Unione Europea grazie al bando “Solidarity Project”, avrà come tema il mercato del lavoro in tutte le sue sfumature, dalle criticità alle opportunità, atto a sottolineare il valore della formazione, si svolgerà in tre fasi: la prima in cui si tratterà il tema del lavoro sull’Isola d’Ischia, tra attivisti ed esperti, tra cui Elena Leonessa, Guido Lombardi, Luca d’Ambra, Irene Iacono Pietro Scaglione, Pietro Spignese; la seconda sarà invece incentrata sul ritorno all’agricoltura e le opportunità di lavoro. Ne discuteranno alla tavola rotonda tecnica, moderata dal giornalista delLa Repubblica Pasquale Raicaldo, Silvia d’Ambra, Lucia Tommasone, Giulia Filosa.

Inoltre, uno spazio sarà dedicato agli imprenditori e ai potenziali lavoratori in uno spazio come il Jobsday, in cui la domanda incontra l’offerta.

La terza parte avrà invece come tema i giovani e il mondo del lavoro, sottolineando il ruolo degli istituti alberghieri nella formazione e le attività previste dall’Alternanza Scuola-lavoro.

Ne parleranno Giorgia Vigna, Mario Sironi e Paola Monte.

Sarà un’occasione per fare il punto della situazione, parlare di diritti ma anche di occasioni e possibilità in un mondo del lavoro che ad Ischia vive nelle criticità ma anche circondato da grandi potenzialità.