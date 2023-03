A proposito di “propaganda”…| #4WD

“Mi piacerebbe che le migliori energie del paese (? -ndr) si mettessero insieme a lavorare gomito a gomito. Vorrei, insomma, che la mia candidatura possa essere percepita come desiderio di mettermi a disposizione della comunità e di offrire le esperienze che in questi anni ho avuto l’opportunità di maturare grazie proprio a Casamicciola. So anche che il tempo inizia a scarseggiare, visto che le elezioni ci saranno nel volgere di un paio di mesi. Quindi ho garantito agli amici che scioglierò la mia riserva in pochissimi giorni.”

Nel proclama di Giosi Ferrandino su Facebook di pochi giorni fa (l’ho richiamato nella chiosa finale del #4WD di ieri), era contenuto il passaggio che avete appena finito di leggere. E sebbene la propaganda più evidente era quella in cui l’europarlamentare si autoaccreditava per “credibilità, oltre che impegno, dedizione, perseveranza” e, ancora, quando garantiva che “lavorerò giorno e notte per far risplendere Casamicciola, mettendola al centro di ogni pensiero”, l’ex sindaco di Casamicciola e Ischia l’ha saputa abilmente utilizzare anche per mettere le cosiddette mani avanti.

Chi conosce Giosi sa bene che già normalmente, prima di accettare una sfida elettorale, vuole la garanzia pressoché assoluta di vincere. In mancanza, specie dopo la scoppola rimediata alle ultime amministrative dal suo gruppo contro il Castagna-bis, si guarderebbe bene dal correre di nuovo da primo cittadino rischiando una vittoria o una sconfitta di misura contro un gruppo forte. E poiché i più informati delle “cose di paese” sanno bene che se da una parte i suoi galoppini ostentano, come al solito, la più schiacciante delle superiorità, dall’altra è proprio il diretto interessato a continuare a cercare accordi con la controparte per fare fronte unico, è fin troppo facile spiegarsi il perché di questo sonoro appello social alla “condivisione” e al “giro di orizzonti per parlare con la società civile e con le imprese” prima di sciogliere la riserva.

Da Giosi aspettateVi di tutto, tranne andare incontro a una possibile sconfitta. Piuttosto resterà a casa.