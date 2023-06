“A Giosi Ferrandino con affetto. Sempre forza Casamicciola”, la maglia con dedica firmata Koulibaly

Ha da sempre dimostrato un amore vero per la nostra isola, soprattutto nei momenti difficili (ma non solo). Lui è Koulibaly, fortissimo calciatore internazionale, ex stella del Napoli.

Con il suo sorriso contagioso e il suo grande cuore, eccolo in video in cui dona a Giosi Ferrandino, Sindaco di Casamicciola Terme, una maglia con dedica, promettendo di incontrarlo presto.

“Ciao Sindaco Ferrandino, spero che stai bene. Ti mando un piccolo pensierino sperando che va tutto bene. Ti faccio i complementi per la tua Casamicciola, appena vengo ti vengo a trovare e spero che ci vedremo presto.

Sempre forza Casamicciola” saluta così Koulibaly.