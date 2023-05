3 giugno, il primo consiglio comunale di Giosi Ferrandino

Il sindaco Giosi Ferrandino ha convocato il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione per sabato 3 giugno 2023 alle ore 9.00 e in seconda convocazione, per lo stesso giorno, sabato 3 giugno 2023, alle ore 10.00.

Visto il verbale dei presidenti delle sezioni elettorali da cui si evince che risulta eletto alla carica di Sindaco l’On. Ing. Giuseppe Ferrandino, e che le SS.LL. sono state elette alla carica di Consigliere del Comune di Casamicciola Terme; che tale notizia è stata resa pubblica mediante affissione pubblica sul territorio del Comune di Casamicciola Terme;

In ossequio alla normativa in vigore, ed ai sensi degli art. 4,5, e 6 del Regolamento per il Consiglio Comunale, informo alle SS.LL. che il Consiglio Comunale è convocato presso i saloni del locale “La Pizzeria del Corso” sito in Casamicciola Terme, al Corso Luigi Manzi n° 107, per la trattazione dei seguenti argomenti: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, convalida degli atti; Giuramento del Sindaco; Elezione del Presidente del Consiglio Comunale; Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale; Comunicazione del Sindaco sulla nomina dei componenti della Giunta comunale; Nomina Commissione Elettorale.