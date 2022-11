25 Novembre 2022: Forio in piazza per dire BASTA alla violenza contro le Donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne l’Amministrazione Comunale di Forio propone un evento di sensibilizzazione rivolto ai giovani e alla cittadinanza intera.

“Purtroppo le pagine di cronaca ci restituiscono, ancora, una immagine cupa della nostra società in cui i femminicidi continuano ad essere in aumento. Donne, madri e figlie che perdono la vita per mano di chi aveva camuffato di amore un sentimento invece malato.

Noi donne e uomini delle istituzioni siamo impegnati quotidianamente nel contrasto a questi fenomeni violenti e di emarginazione e credo fortemente nel valore di iniziative di sensibilizzazione che coinvolgono soprattutto i giovani. E’ solo attraverso una corretta formazione che possiamo invertire questo trend e costruire, insieme, un futuro migliore fatto di inclusione e di rispetto reciproco.

Vi invito, tutti, al Flash Mob per dire BASTA alla violenza contro le Donne che si terrà presso il Piazzale Giovanni Paolo II (Soccorso) venerdì 25 Novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Sarà una iniziativa particolare, che ruoterà attorno ai simboli di questa giornata e sarà realizzata con il supporto di alcune scuole di danza del territorio, i volontari del Servizio Civile Universale in forze presso il Comune di Forio e una rappresentanza delle scuole del territorio.

Vi aspetto tutti, con indosso qualcosa di rosso, per gridare insieme BASTA VIOLENZA SULLE DONNE” dichiara l’assessore Gianna Galasso.