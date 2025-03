Via al trasporto scolastico gratuito. Firmato l’accordo tra Comune ed EAV per un servizio senza costi per le famiglie

Un’importante novità per le famiglie dell’isola: a breve partirà il servizio di trasporto scolastico gratuito per gli studenti. L’iniziativa è stata ufficializzata ieri mattina con la firma dell’accordo tra il Sindaco di Procida e il Presidente dell’EAV, la società che gestisce il trasporto pubblico locale. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nella sinergia tra il Comune e l’azienda di trasporto, con l’obiettivo di migliorare la viabilità sull’intero territorio isolano e di offrire un servizio essenziale alle famiglie.

L’amministrazione comunale ha acquistato un nuovo scuolabus, che sarà affidato alla gestione di EAV. Questo permetterà agli studenti di usufruire di un mezzo sicuro ed efficiente per raggiungere la scuola senza alcun costo aggiuntivo per le loro famiglie.

“L’entrata in funzione di questo scuolabus è una grande opportunità per Procida – ha dichiarato Lucia Mameli, delegata ai trasporti –. Si tratta di un servizio che migliorerà la mobilità dell’isola e garantirà maggiore sicurezza a bambini e genitori. Per la prima volta, le famiglie non dovranno più accompagnare i loro figli a scuola con i mezzi privati, evitando così disagi e riducendo il traffico nelle ore di punta”.

Uno degli effetti più significativi di questa iniziativa sarà la riduzione del traffico privato nelle ore di ingresso e uscita dalle scuole, in particolare per gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria. Attualmente, molti genitori sono costretti ad accompagnare i propri figli con auto o scooter, contribuendo al congestionamento delle strade dell’isola. Con l’introduzione dello scuolabus, si prevede un alleggerimento del traffico, una maggiore sicurezza nei pressi degli istituti scolastici e un beneficio ambientale grazie alla riduzione delle emissioni di gas di scarico.

Inoltre, il servizio contribuirà a educare i più piccoli all’uso dei mezzi pubblici, promuovendo una cultura della mobilità sostenibile fin dalla giovane età.

I bambini potranno salire a bordo dello scuolabus alle fermate già esistenti della Società EAV, distribuite in modo capillare su tutto il territorio comunale. Il servizio sarà organizzato in modo da coprire le principali zone dell’isola, garantendo un collegamento efficiente tra le aree residenziali e le scuole.

Per poter usufruire del trasporto scolastico gratuito, le famiglie interessate dovranno compilare un modulo di adesione. Tutti i dettagli e la documentazione necessaria sono disponibili presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune, dove i cittadini potranno ricevere assistenza per l’iscrizione al servizio.

L’avvio del trasporto scolastico gratuito rappresenta un traguardo importante per Procida, non solo dal punto di vista della mobilità ma anche per il miglioramento della qualità della vita delle famiglie. Un’iniziativa che dimostra l’impegno del Comune nel fornire servizi sempre più efficienti e al passo con le esigenze della comunità.

Grazie alla collaborazione con EAV, questo progetto si inserisce in un più ampio piano di miglioramento del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di rendere l’isola più accessibile, vivibile e sostenibile.

Un piccolo ma significativo cambiamento che avrà un grande impatto sulla quotidianità di tanti cittadini, contribuendo a costruire un futuro più sicuro e organizzato per le nuove generazioni.