Lacco Ameno, c’è da spostare una betoniera 

Blocco del traffico e mezzi pesanti in via Rosario, il buon giorno si vede dal mattino. Richiesto l’intervento dei vigili urbani. Dopo lunga trattativa la strada è stata liberata. Come se non bastasse i cantieri in corso, e le attività in atto per la metanizzazione, i lavori ai sottoservizi e quant’altro, a generare disagi e polemiche, di buon mattino a Lacco Ameno c’è stato scompiglio e malumore per la presenza di una enorme betoniera in azione sulla centralissima via Rosario. Di buon mattino il mezzo stava scaricando alcuni materiali, nel porre in essere il lavoro sono state bloccate alcune vetture, rimaste imprigionate in una delle poche strade rimaste libere dai lavori pubblici in corso.

“Lunedì 24 ottobre. In mezzo alla carreggiata (area pubblica) staziona una betoniera con il motore acceso che sta scaricato il cemento. Le operazioni di scarico con l’ausilio di una gru sono state effettuate in un’area non segnalata e non recintata in barba ad ogni elementare disposizione sulla sicurezza dei passanti. Inoltre è stato impedito ogni passaggio alle vetture private che ignare della presenza del veicolo sono rimaste bloccate dalla betoniere.

Ritardi, disagi e l’angoscia di fare tardi a lavoro ci hanno spento a protestare affinché liberassero le auto. Il cantiere realizzato su via Colombo non riportano alcun riferimento a richieste di autorizzazioni ed in più c’è voluto non poco sforzo per far si che ci facessero passare, nonostante sia stato richiesto l’intervento della polizia locale. Non si può andare avanti così. Oggi siamo passati, ma speriamo che cose del genere non accadano più”. Ci ha scritto un lettore di Lacco Ameno auspicando che cose del genere non accadono mai più.