Il grazie del Marconi alla Maestra Rosa Di Luca

Al mondo ci sono tanti mestieri differenti, c’è chi è più o meno bravo, c’è chi assolve al proprio compito per arrivare a fine mese e chi invece con passione, dedizione e solerzia porta avanti una missione. Caro Direttore, i bambini della Sez. A Infanzia a/s 2022/2023, del plesso Marconi d’Ischia sono stati gli ultimi allievi di una mastra davvero speciale, che, attraverso il tuo giornale, vorremmo ringraziare: la Maestra Rosa Di Luca.

Non è mai stata solo una semplice maestra, ha donato il suo cuore dal primo giorno in cui ha incrociato i loro sguardi, sono stati amati, incoraggiati e spronati a dare il meglio di sé. Gli ha insegnato le cose fondamentali per essere persone migliori in un futuro prossimo: gli ha insegnato che il rispetto verso gli altri è fondamentale, che la condivisione è il più grande gesto d’amore, che l’amicizia non ha confini; gli ha insegnato che da soli possono farcela, ma gli ha fatto capire che insieme è tutto più bello.

È stata come un faro che ha illuminato il loro cammino alla scuola dell’infanzia, ha teso loro la mano in ogni circostanza. Durante la pandemia ha trovato mille modi per stare loro accanto, se pur attraverso uno schermo, ha inviato il materiale da stampare, ha raccontato storie, gli ha fatto fare tantissimi lavoretti ed ha persino organizzato una caccia al tesoro in casa, in occasione delle feste. È stata una super maestra!!!

Per questo, da parte nostra è doveroso ringraziarla, per ciò che ha dato, non solo ai nostri bambini, che l’hanno accompagnata al pensionamento, ma anche da parte di tutti i bambini che sono stati presi per mano, nel corso della sua carriera. Se pure il nostro grazie non sarà mai abbastanza, cara maestra Rosa sappi che in tanti piccoli cuori saranno custoditi sempre i tuoi insegnamenti. Tanti auguri per questo nuovo traguardo!