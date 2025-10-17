venerdì, Ottobre 17, 2025
type here...
IN EVIDENZAProcida

Il cantiere dell’ospedaletra scadenze e aspettative. Un presidio essenziale per Procida

Il cantiere dell’ospedale di Procida diventa simbolo di resilienza e diritti: tra lavori strutturali, investimenti e sfide quotidiane dell’insularità, la comunità chiede servizi efficienti e una sanità di prossimità che non lasci indietro nessuno

di Leonardo Pugliese
Gli ultimi articoli

Un cantiere che guarda al futuro, due scadenze che segnano il passo di un percorso di ammodernamento atteso da anni e un presidio ospedaliero che, nonostante le sue dimensioni contenute, rappresenta un pilastro per la salute dei cittadini di Procida.

Sono questi i punti chiave dei lavori in corso presso il Presidio Ospedaliero isolano, al centro di un doppio intervento strutturale che punta a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e la sicurezza dell’edificio.
Il primo step riguarda la chiusura delle terrazze del vecchio palazzo, che ha consentito la realizzazione di nuovi ambienti destinati a ospitare gli ambulatori per interventi di piccola chirurgia. Un progetto reso possibile grazie all’approvazione del Consiglio Comunale e del Consiglio Regionale, che ha dato il via libera all’ampliamento degli spazi clinici. “La fabbrica è stata ultimata – ha spiegato il sindaco di Procida, Dino Ambrosino – ora si passa alla realizzazione degli impianti. Entro fine dicembre 2025 questi ambienti saranno pronti ad accogliere i pazienti”.

Un secondo intervento, altrettanto importante, riguarda invece il miglioramento sismico dell’intera struttura, con un investimento aggiuntivo di un milione di euro finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo è potenziare la tenuta della muratura in caso di scosse, tramite la sistemazione di una rete di sostegno interna. Una misura che, oltre a garantire la sicurezza degli utenti e del personale sanitario, punta a preservare la funzionalità del presidio in situazioni di emergenza. La scadenza per la conclusione di questo intervento è fissata per la primavera del 2026.
“Anche nell’ultima riunione con la Direzione Generale dell’ASL – ha aggiunto Ambrosino – abbiamo ribadito la necessità di rispettare i tempi previsti. I lavori stanno causando disagi, ma è fondamentale che il presidio torni presto a pieno regime”.

Al di là delle date e degli investimenti, il Presidio Ospedaliero di Procida rappresenta molto più di un semplice edificio in ristrutturazione. In un’isola che conta poco più di 10.000 abitanti e che, per la sua natura geografica, vive quotidianamente le difficoltà legate all’insularità, la presenza di una struttura sanitaria operativa è vitale.

Non è solo una questione di numeri o di budget: è una questione di diritti e di accessibilità. Avere un ambulatorio funzionante, una sala operatoria per piccoli interventi, un pronto soccorso attivo e personale medico presente significa garantire tempestività nelle cure, evitare trasferimenti urgenti in terraferma e offrire un punto di riferimento stabile per tutta la comunità. Questo è diventato particolarmente evidente durante l’emergenza Covid-19, quando la possibilità di muoversi era ridotta e il presidio locale ha rappresentato una risorsa strategica.

Il caso di Procida si inserisce anche nel dibattito più ampio sulla sanità territoriale e sulla necessità, sempre più evidente, di rafforzare i presidi locali anziché accentrare tutto nelle grandi strutture metropolitane. In un’epoca in cui si parla di medicina di prossimità e di servizi su misura per i territori, l’investimento sull’ospedale dell’isola rappresenta un esempio virtuoso di valorizzazione delle risorse locali.

Non si tratta di creare un grande ospedale, ma di rendere efficiente e funzionale un piccolo presidio, capace di rispondere con prontezza ai bisogni di una comunità coesa, ma isolata. In questo senso, i lavori in corso non sono solo opere murarie, ma un segnale politico e sociale di attenzione verso un territorio troppo spesso marginalizzato.

Il sindaco Ambrosino, anche nella ultima riunione a Lipari coi sindaci delle isole minori, ha lanciato un appello affinché Presidi come quello procidano non si riducano a una scatola vuota occorre personale, strumenti, programmazione. Non basta ristrutturare, bisogna anche garantire continuità nei servizi e nella presenza dei medici.

Un appello che si rivolge non solo alla ASL, ma anche alla Regione Campania e al Governo nazionale, affinché l’insularità venga riconosciuta non solo come una peculiarità geografica, ma come una condizione strutturale che richiede politiche dedicate.

In conclusione, il cantiere dell’ospedale di Procida non è solo un insieme di impalcature e calcestruzzo: è il simbolo di una comunità che non vuole rinunciare al proprio diritto alla salute. I prossimi mesi saranno decisivi per restituire all’isola un presidio moderno, sicuro e funzionale. Ma soprattutto, saranno decisivi per dimostrare che anche i piccoli ospedali insulari possono – e devono – avere un ruolo centrale nel sistema sanitario nazionale.

  • Leonardo Pugliese

    Leo Pugliese, nasce a Napoli ma vive e risiede a Procida. Giornalista da oltre 20 anni, è laureato in Scienze Politiche ed è stato giovane Ricercatore Universitario. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, diverse TV e programmi televisivi. E' padre di Michela, la gioia della sua vita.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos