Ancora COVID-19. Ischia, un altro positivo

Ida Trofa | L’ASL resta concentrata in quel di Brano, non solo per la ricostruzione dei contatti e dei possibili contagi dovuti al primo caso ischitano di COVID-19. La vicenda legata al ragazzo baranese risultato positivo ai test nei giorni scorsi e che fin qui non ha riservato strascichi soprattutto grazie al grande senso di responsabilità del ragazzo.

La vicenda “Barano“, nelle ultime ore, però, ha avuto un altro caso.

Mentre ha dato esito negativo il tampone richiesto per un ricovero avutosi lunedì presso la contumacia della Area CONVID del Rizzoli, quello relativo al un tampone eseguito a scopo precauzionale per un paziente di Barano, con problematiche pregresse ed un problema polmonare legato ad un vecchio incidente, ha invece, dato esito positivo.

La vicenda, nello specifico, riguarda una 70enne, ricoverato qualche giorno fa nell’ospedale di Ischia e trasferito presso la terapia intensiva a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni. L’uomo è sotto terapia per una severa polmonite.

Lunedì è stato eseguito il tampone a scopo cautelativo per verificare l’eventuale positività al Coronavirus, che si è avuta oggi pomeriggio dall’ospedale Cotugno.

Tutta la famiglia è già isolamento e si lavora per ricostruire, per quanto possibile, la rete dei contatti anche se, conoscendo la professione dell’uomo e la sua vita sociale, diventa davvero un’impresa ciclopica.

Ora, resta solo da attendere sia lo sviluppo clinico sia lo scorrere dei prossimi 14 giorni al fine di scongiurare altri possibili contagi.