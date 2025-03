Procida limita l’accesso ai veicoli: stop ai non residenti campani da aprile a ottobre

Dal 1° aprile al 30 ottobre 2025, l’isola di Procida diventa a traffico limitato per i veicoli dei non residenti. La decisione, sancita da un decreto del Presidente della Giunta regionale, si inserisce in un più ampio piano di tutela ambientale e miglioramento della qualità della vita sull’isola, che nei mesi primaverili ed estivi vede un forte aumento dell’afflusso turistico.

L’obiettivo è ridurre il traffico veicolare, migliorare la vivibilità per residenti e visitatori e preservare il delicato equilibrio dell’isola, già protagonista di politiche di sostenibilità negli ultimi anni. Le strade di Procida, infatti, sono spesso congestionate nei mesi di alta stagione, con conseguenti disagi per la popolazione locale e un impatto negativo sull’ambiente.

Durante il periodo stabilito, autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori intestati a persone non stabilmente residenti sull’isola non potranno circolare né sbarcare a Procida. Il divieto si applica anche ai veicoli cointestati con un residente, una misura volta a evitare aggiramenti della normativa.

Questa restrizione si inserisce nel quadro normativo del Codice della Strada, in particolare in attuazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 33 della Legge n. 177 del 25 novembre 2024.

Nonostante il divieto, alcune categorie di persone potranno richiedere un’autorizzazione speciale, compilando l’apposita modulistica disponibile sul sito del Comune di Procida almeno 48 ore prima dell’arrivo. L’autorizzazione dovrà essere esposta in modo visibile all’interno del veicolo per tutta la durata del soggiorno.

Le categorie esentate dal divieto

“Figli di Procida”

Si tratta di persone che, pur non essendo residenti, sono legate da un vincolo di parentela entro il secondo grado con cittadini che vivono stabilmente sull’isola da almeno venti anni. Per poter ottenere il permesso, devono essere iscritti in un apposito elenco e possedere un tesserino speciale rilasciato dal Comune.

Tuttavia, i loro veicoli non potranno circolare liberamente: sarà consentito solo il trasferimento da e per un’area privata, dove il mezzo dovrà restare parcheggiato per l’intera durata del soggiorno.

Proprietari e affittuari annuali di abitazioni

Chi possiede o affitta una casa per l’intero anno solare e risulta iscritto nei ruoli comunali della tassa rifiuti potrà richiedere un permesso per un solo veicolo per nucleo familiare. Anche in questo caso, l’autorizzazione è soggetta a restrizioni e controlli.

Lavoratori e ditte specializzate

Sono previste ulteriori deroghe per chi opera sull’isola per motivi lavorativi, come aziende specializzate, fornitori di servizi essenziali e lavoratori stagionali. Tuttavia, anche queste categorie dovranno richiedere un permesso specifico, che sarà concesso solo in presenza di comprovate esigenze.

Chi rientra nelle categorie esentate dal divieto dovrà inviare la propria richiesta almeno 48 ore prima dell’arrivo attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Procida. Una volta ottenuto il permesso, questo dovrà essere sempre esposto all’interno del veicolo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici comunali o consultare il sito ufficiale.