Promozione. Barano, si torna a vincere e a sorridere!

Dopo la vittoria ottenuta sul Massa Lubrense, il Barano si ripete anche lontano dalle mura amiche. I bianconeri, con una prestazione di grande valore, riescono a imporsi al ‘Vittorio De Sica’ di Positano in uno scontro di vitale importanza in chiave campionato. I giallorossi cercano di partire col piede sull’acceleratore e si affacciano dalle parti di Delicato con un’incornata di Marino che si perde alta sulla traversa.

Sul versante opposto gli aquilotti replicano con un colpo di testa di Conte che Formisano respinge prontamente. Successivamente il San Vito Positano viene favorito da un errore di Delicato, abile a farsi perdonare neutralizzando la conclusione di Silo. I padroni di casa continuano ad attaccare e trovano la via del gol con una magistrale punizione calciata da Esposito. La rete subita non scoraggia il Barano che, a tre minuti dal quarantacinquesimo, pareggia i conti con l’inzuccata di Muscariello.

La ripresa inizia con gli uomini di Biagio Lubrano Lavadera più convinti e al 51’ Conte realizza il calcio di rigore assegnato per fallo di Ferro su Trofa. I padroni di casa si gettano all’attacco alla ricerca del pareggio e al 55’ protestano per un presunto fallo commesso in area da Delicato ai danni di Marino. Gli isolani tengono a bada i tentativi del Positano e in contropiede mettono ulteriormente in discesa la partita con la marcatura di Pesce. In pieno recupero i giallorossi di Serrapede accorciano le distanze con Pommella. Non acccade più nulla, il Barano sorride e sale a 20 punti che significano +4 sulla zona playout.



il tabellino

San Vito Positano 2

Barano 3

San Vito Positano: Formisano G., Raganati, Conforto (Fortunato J.), Cestaro, Ferro, Pommella, Esposito, Giordano (Converso), Marino, Vanacore, Silo (Romano). Panchina: Cuomo, De Martino, Alfano, Fortunato S. Allenatore: Iginio Serrapede

Barano: Delicato, Lubrano, De Luise, Buono, Aloi, Di Lustro, Trofa (Pesce), Formisano S.(De Simone), Muscariello, Conte, Castaldi. Panchina: Della Calce. Allenatore: Biagio Lubrano

Arbitro: Aquino (sezione di Avellino) Assistenti: Rea (sezione di Nocera Inferiore) e Sabbarese (sezione di Salerno)

Ammoniti: Conforto (P), Cestaro (P), Ferro (P), Serrapede (P), Lubrano V. (B), Di Lustro (B), Conte (B), Lubrano B. (B)

Marcatori 26’ Esposito (P); 42’ Muscariello (B); 51’ Conte su rigore (B); 83’ Pesce (B); 95’ Pommella (P)