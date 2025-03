Nuovi limiti di velocità a Procida. Il Comune interviene per una maggiore sicurezza stradale

L’amministrazione comunale ha deciso di adottare misure più restrittive per garantire una maggiore sicurezza sulle strade dell’isola. A seguito di ripetuti controlli effettuati dai servizi competenti e delle numerose segnalazioni da parte dei residenti, è emersa una problematica diffusa legata all’eccessiva velocità dei veicoli in transito, con conseguenze potenzialmente pericolose per pedoni, ciclisti e automobilisti stessi.

Per questo motivo, dopo un’attenta analisi della viabilità e delle caratteristiche strutturali delle principali arterie stradali, il Comune ha deliberato una riduzione dei limiti di velocità su diverse strade, differenziandoli in base alle specifiche esigenze di sicurezza e alla conformazione delle carreggiate.

Dai rilievi effettuati e dalle segnalazioni dei cittadini, sono emerse alcune criticità su diverse strade dell’isola. In particolare, Via Libertà e Via IV Novembre presentano una struttura a due corsie, con una per ogni senso di marcia, caratterizzate dalla presenza di numerosi accessi carrabili e intersezioni che rendono il traffico particolarmente denso e talvolta caotico. Inoltre, in Via IV Novembre, un’intera corsia è costantemente occupata da auto in sosta, regolamentate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, riducendo ulteriormente lo spazio di manovra per i veicoli in transito. Questa situazione aumenta il rischio di incidenti e rende particolarmente difficoltosa la circolazione, soprattutto nelle ore di punta.

Altre strade, come Via Cavour, Via Regina Elena, Via San Rocco, Via Vittorio Emanuele, Via G. da Procida e Via SS. Annunziata, presentano una carreggiata unica e priva di marciapiedi, con la presenza di traffico promiscua tra veicoli e pedoni. In alcune di queste vie, la circolazione avviene addirittura a doppio senso di marcia, rendendo ancora più pericoloso il transito e aumentando il rischio di collisioni, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità.

A queste problematiche si aggiunge il comportamento spesso poco prudente di alcuni automobilisti, che non rispettano i limiti di velocità attuali e mettono a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. L’inosservanza delle norme di sicurezza stradale è stata più volte segnalata dai residenti, preoccupati per la propria incolumità e per quella dei propri figli.

Per far fronte a questa situazione e migliorare la sicurezza stradale, il Comune ha deciso di introdurre nuovi limiti di velocità, differenziati in base alle caratteristiche delle strade interessate: 20 km/h in Via Cavour e Via SS. Annunziata, tratte particolarmente delicate per la loro conformazione e l’assenza di spazi riservati ai pedoni.

30 km/h in Via Vittorio Emanuele, Via Regina Elena, Via San Rocco, Via G. da Procida e Via Lungomare Cristoforo Colombo, strade a carreggiata ristretta, dove la convivenza tra pedoni, ciclisti e veicoli richiede una maggiore attenzione da parte dei conducenti.

40 km/h in Via Libertà e Via IV Novembre, arterie più ampie ma comunque soggette a numerosi accessi e intersezioni che rendono necessario un limite prudenziale.

Questa decisione è stata presa non solo per adeguare la viabilità alle reali esigenze di sicurezza, ma anche per rispondere alle preoccupazioni espresse dai cittadini e migliorare la qualità della vita nei quartieri interessati.

La nuova regolamentazione entrerà in vigore nei prossimi giorni e sarà accompagnata dall’installazione di nuova segnaletica stradale, che informerà gli automobilisti delle modifiche ai limiti di velocità. Inoltre, l’amministrazione comunale, in collaborazione con le forze dell’ordine, prevede un’intensificazione dei controlli per garantire il rispetto delle nuove disposizioni.

Il Comune invita tutti i cittadini a collaborare per rendere le strade dell’isola più sicure e vivibili. L’adozione di comportamenti responsabili da parte di automobilisti, motociclisti e ciclisti è fondamentale per garantire una circolazione più ordinata e ridurre il rischio di incidenti.

L’amministrazione assicura che continuerà a monitorare la situazione e a valutare eventuali ulteriori interventi per migliorare la sicurezza stradale. Nel frattempo, i residenti sono incoraggiati a segnalare eventuali criticità e a rispettare le nuove regole, contribuendo così a costruire una comunità più attenta e responsabile.