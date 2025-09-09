“Alessandra Amoroso ha partorito in segreto”. La replica furiosa di Giulia De Lellis

(Adnkronos) – “Alessandra Amoroso ha partorito”. Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete nelle ultime ore, la cantante salentina avrebbe partorito e dato alla luce la sua primogenita, Penelope, detta Penny. Al momento, tuttavia, Amoroso non ha né confermato né smentito l’indiscrezione, mantenendo massimo riserbo sulla presunta nascita.

Ma la diffusione della notizia, avvenuta prima di un eventuale annuncio ufficiale da parte dei due genitori, ha fatto andare su tutte le furie Giulia De Lellis. L’influencer, anche lei incinta di una femminuccia, ha preso le difese di Amoroso commentando un post diventato virale su Instagram: “Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… Che palle oh”, ha scritto, esprimendo tutto il suo disappunto.

Non è la prima volta che De Lellis si espone su argomenti legati alla gravidanza e alla privacy. Lo aveva fatto mesi fa in occasione delle indiscrezioni sulla sua gravidanza, anticipate da Chi. “Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo dal momento in cui non avvengono dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”, aveva scritto De Lellis prima di confermare la notizia.