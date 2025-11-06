Zuppi e la fine della cristianità | #4wd

«La cristianità è finita. Da un pezzo». Sono bastate sei parole perché il cardinale Matteo Zuppi finisse nel tritacarne dei social e dei commentatori ecclesiali e politici. La frase, pronunciata con la pacatezza che lo contraddistingue, ha riaperto un dibattito che attraversa da decenni la Chiesa: è ancora possibile parlare di un mondo “cristiano”?

Zuppi non parla della fine del cristianesimo, ma di quella “cristianità” che per secoli ha plasmato l’Occidente, facendo del cattolicesimo la spina dorsale della civiltà europea. Una realtà in cui fede, cultura e potere si sostenevano a vicenda. Quel mondo, osserva il cardinale, non esiste più. Lo si può rimpiangere, ma non negare. Ho letto, documentandomiz che già i vescovi olandesi, negli anni Venti del Novecento, notavano il declino dell’“ordine cristiano”.

E Pasolini, mezzo secolo dopo, denunciava la mutazione antropologica che avrebbe dissolto la cultura cattolica italiana. Zuppi si è limitato a dire con la chiarezza e l’assertività che lo contraddistinguono ciò che molti vedono ma pochi osano pronunciare: la cristianità è tramontata, e il cristianesimo deve imparare a vivere senza il conforto di un ambiente che lo protegga. Per alcuni le sue parole hanno rappresentato una dura verità: la Chiesa non può più illudersi di essere al centro della società, ma deve ritrovare il coraggio di stare ai margini, di parlare a un mondo che non le somiglia e, come anch’io amo ripetere spesso nel mio piccolo, di utilizzare un linguaggio -sia liturgico che extra-liturgico- in grado di avvicinare chiunque, specie i più giovani, alla pratica religiosa.

Per altri, invece, quella frase sa di resa. Come se ammettere la fine di un’epoca significasse rinunciare a ogni influenza pubblica, accettare in silenzio la secolarizzazione. Il dibattito, in fondo, nasce da un equivoco antico: confondere la cristianità con il cristianesimo. La prima era un sistema di potere, di consuetudini, di linguaggi comuni. Il secondo è un incontro vivo, che può fiorire anche senza appoggi culturali.

Dire che la cristianità è finita non significa smettere di credere, ma disilludersi sul fatto che il Vangelo abbia bisogno di privilegi per essere ascoltato. Zuppi, pastore di periferie e uomo di dialogo, ha invitato la Chiesa a un passaggio d’epoca: da istituzione di massa a comunità di testimonianza. Non più la Chiesa del consenso, ma quella della presenza. Una Chiesa meno influente ma più libera, più povera ma più evangelica. È un discorso che spaventa chi sogna il ritorno all’antico splendore, ma che potrebbe liberare la fede da un eccesso di nostalgia.

I social, come sempre, semplificano. Chi lo accusa di disfattismo dimentica che riconoscere la fine di una stagione non significa arrendersi. Anzi: è il primo passo per ripartire. La fine della cristianità può essere, paradossalmente, l’occasione per ritrovare il cristianesimo nella sua forma più pura. E anche certa sinistra, prima o poi, dovrà prendere atto che questa dilagante islamizzazione dell’Europa (e non solo) non può essere trattata semplicisticamente come figlia di una sana accoglienza ed integrazione nei singoli paesi membri.

L’Occidente post-cristiano non è certo un deserto, anzi, può diventare un fertile campo da coltivare, se i credenti accettano di non essere più frutto ma concime. Zuppi non propone un funerale, ma un nuovo inizio: il ritorno all’essenziale, all’incontro personale con Cristo, alla forza silenziosa della fraternità.

Il cardinale bolognese paga il prezzo di chi dice la verità prima che diventi ovvia (e io, dalle mie parti, ne so qualcosa). La cristianità, come sistema di potere e cultura, è finita davvero. Ma il cristianesimo – quello vissuto, creduto, testimoniato – non è mai stato così necessario. La sfida non è conservarne le rovine, ma imparare a viverlo senza protezioni. Solo così, dalla fine di un mondo, potrà nascere una fede più libera e più vera.